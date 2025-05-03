Большой пресс-тур представителей масс-медиа стран - участников ЕАЭС и СНГ стартовал в Беларуси. Знакомство с нашей страной для журналистов началось с обзорной экскурсии по Минску. Первая точка в маршруте - Национальная библиотека. Здесь гости смогли узнать о ее богатейшем фонде, увидеть современные читальные залы и оценить панораму города с высоты 24 этажа.

Отабек Зокиров, координатор Национальной медиаассоциации Узбекистана:

"Я впервые в Беларуси и могу с уверенностью сказать - эта страна покорила мое сердце. Здесь невероятная природа, красивые города и удивительно гостеприимные и миролюбивые люди. Я обязательно расскажу об этой прекрасной стране всем жителям Узбекистана. В пресс-туре особенно жду поездки в Брест, так как мне показывали о нем целый фильм, когда я был маленьким, поэтому я очень хочу его увидеть своими глазами".

Арман Абовян, депутат Национального собрания Армении, радиоведущий Sputnik Армения:

"Для нас, армян, Беларусь - страна не чужая. Помимо традиционного отношения белорусов и армян друг к другу все-таки не будем забывать, что во время Великой Отечественной войны так получилось, что десятки тысяч армян положили свою жизнь, когда освобождали Советский союз, в частности Беларусь. Для нас Беларусь - это не страна туристическая, а родная. Мы хотим увидеть еще раз Хатынь, Беловежскую пущу, Брестскую крепость. Мы хотим пообщаться с теми святыми людьми, которых становится все меньше и меньше".