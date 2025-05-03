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Большой пресс-тур представителей масс-медиа стран - участников ЕАЭС и СНГ стартовал в Беларуси
Большой пресс-тур представителей масс-медиа стран - участников ЕАЭС и СНГ стартовал в Беларуси. Знакомство с нашей страной для журналистов началось с обзорной экскурсии по Минску. Первая точка в маршруте - Национальная библиотека. Здесь гости смогли узнать о ее богатейшем фонде, увидеть современные читальные залы и оценить панораму города с высоты 24 этажа.
Отабек Зокиров, координатор Национальной медиаассоциации Узбекистана:
"Я впервые в Беларуси и могу с уверенностью сказать - эта страна покорила мое сердце. Здесь невероятная природа, красивые города и удивительно гостеприимные и миролюбивые люди. Я обязательно расскажу об этой прекрасной стране всем жителям Узбекистана. В пресс-туре особенно жду поездки в Брест, так как мне показывали о нем целый фильм, когда я был маленьким, поэтому я очень хочу его увидеть своими глазами".
Арман Абовян, депутат Национального собрания Армении, радиоведущий Sputnik Армения:
"Для нас, армян, Беларусь - страна не чужая. Помимо традиционного отношения белорусов и армян друг к другу все-таки не будем забывать, что во время Великой Отечественной войны так получилось, что десятки тысяч армян положили свою жизнь, когда освобождали Советский союз, в частности Беларусь. Для нас Беларусь - это не страна туристическая, а родная. Мы хотим увидеть еще раз Хатынь, Беловежскую пущу, Брестскую крепость. Мы хотим пообщаться с теми святыми людьми, которых становится все меньше и меньше".
Журналистов ждет насыщенная программа. В маршруте - знакомство с историей и современностью Беларуси: от мемориальных комплексов и музеев до дворцово-парковых ансамблей и промышленных предприятий. География пресс-тура охватит Минск, Брест, Кобрин и Коссово. Кульминацией станет посещение парада 9 Мая.