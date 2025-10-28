Брестская таможня передала православной церкви икону начала XX века

28 октября ценную икону Брестской епархии передала таможня города над Бугом.

Реликвию в серебряном окладе с изображением святых Александра Невского и Нины - просветительницы Грузии, а также еще 17 предметов историко-культурной ценности пытались незаконно ввезти из Польши. Таможенная экспертиза установила, что изготовили икону в начале XX века в Российской империи. Сегодня ее стоимость составляет более 12 тыс. белорусских рублей. В будущем образ отреставрируют и передадут в церковь в Бресте.

Иоанн, архиепископ Брестский и Кобринский:

"Историческое событие, потому что совершилась правда. Так оно должно быть - иконы не надо возить за границу и торговать ими. Иконы должны быть в храме. И мы благодарны тем людям, которые послужили тому, чтобы икона вернулась в храм. Если даже она была фамильной иконой, тем не менее перед ней молились, а не оценивали, за сколько ее можно продать".

Иоанн, архиепископ Брестский и Кобринский

"Данная икона была выявлена в начале года на ТП "Варшавский мост". Перемещал данную икону уроженец Брестской области на транспортном средстве, зарегистрированном в Брестской области. Для пересечения таможенной границы был выбран зеленый коридор. Тем самым лицо заявило об отсутствии у него товара, подлежащего обязательному декларированию", - рассказал начальник Брестской таможни Сергей Якута.

Оксана Корнелюк, начальник управления по Брестской области департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Беларуси:

"Мы передаем молитвенное наследие единения народов, которые живут в мире и согласии на просторах нашей любимой Республики Беларусь. Это же не просто святые покровители, а источники тех символов нашего духовного наследия, которое исходит из белорусской государственности - вера, патриотизм, служение народа, стремление к миру".