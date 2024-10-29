БСЖ Белтелерадиокомпании и МЧС помогли убрать территорию приюта для собак "Долина трех китов"

Белорусский союз женщин Белтелерадиокомпании и МЧС помогли убрать территорию приюта для собак "Долина трех китов", построили будки и привезли много вкусняшек для питомцев.

Волонтеры этого центра ежедневно трудятся, чтобы накормить, обогреть, пролечить и найти дом для четвероногих.

Алеся Высоцкая, председатель первичной организации БСЖ Белтелерадиокомпании:

"Каждая собака здесь со своей судьбой. Когда мы узнали о том, как волонтеры их спасали (некоторых собак доставали буквально из-под земли с жуткими ранами), конечно, мы решили, что нужно помогать".