БСЖ проводит республиканский конкурс красоты среди многодетных мам "Краса Беларуси"

Красота - во всем, но особенно в семье. Многодетное материнство в нашей стране пользуется особым уважением, а красоту мам демонстрируют и на большой сцене.

Уже шестой год подряд Белорусский союз женщин проводит республиканский конкурс красоты среди многодетных мам "Краса Беларуси". Участницами стали представительницы в возрасте от 25 до 45 лет, воспитывающие троих и более детей.

Главная цель конкурса - укрепление традиционных семейных ценностей, прекрасный образ женщины-матери, которая успешно совмещает заботу о детях с профессиональной и общественной деятельностью.

Екатерина Лучина, председатель Минской городской организации БСЖ, начальник управления культуры Мингорисполкома:

"Это героини нашей страны, которые ежедневно совершают подвиг, воспитывая троих, четверых, пятерых и более детей. Их образ - это характер настоящей белорусской женщины: стойкость, трудолюбие, мудрость. Они ежедневно показывают своим примером, что быть многодетной мамой - это модно, вдохновляюще и достойно гордости. Сегодня это не просто соревнование, это праздник женственности и дань уважения их материнству".