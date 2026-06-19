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БСЖ проводит республиканский конкурс красоты среди многодетных мам "Краса Беларуси"
Красота - во всем, но особенно в семье. Многодетное материнство в нашей стране пользуется особым уважением, а красоту мам демонстрируют и на большой сцене.
Уже шестой год подряд Белорусский союз женщин проводит республиканский конкурс красоты среди многодетных мам "Краса Беларуси". Участницами стали представительницы в возрасте от 25 до 45 лет, воспитывающие троих и более детей.
Главная цель конкурса - укрепление традиционных семейных ценностей, прекрасный образ женщины-матери, которая успешно совмещает заботу о детях с профессиональной и общественной деятельностью.
Екатерина Лучина, председатель Минской городской организации БСЖ, начальник управления культуры Мингорисполкома:
"Это героини нашей страны, которые ежедневно совершают подвиг, воспитывая троих, четверых, пятерых и более детей. Их образ - это характер настоящей белорусской женщины: стойкость, трудолюбие, мудрость. Они ежедневно показывают своим примером, что быть многодетной мамой - это модно, вдохновляюще и достойно гордости. Сегодня это не просто соревнование, это праздник женственности и дань уважения их материнству".
От каждого региона отбирают от 2 до 4 финалисток, которые в течение недели будут проходить подготовку к финалу конкурса в Минске. Финал традиционно пройдет в конце августа в столице.