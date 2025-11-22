Арестован экс-президент Бразилии Жаира Болсонару

Жаир Болсонару. Фото Getty Images news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6798f7f7-b17d-4ddd-9d7f-3db47db22306/conversions/3245c793-c350-448e-8302-45d33cc1d548-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6798f7f7-b17d-4ddd-9d7f-3db47db22306/conversions/3245c793-c350-448e-8302-45d33cc1d548-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6798f7f7-b17d-4ddd-9d7f-3db47db22306/conversions/3245c793-c350-448e-8302-45d33cc1d548-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6798f7f7-b17d-4ddd-9d7f-3db47db22306/conversions/3245c793-c350-448e-8302-45d33cc1d548-xl-___webp_1920.webp 1920w

Экс-президент Бразилии (2019-2022) Жаир Болсонару, который приговорен к 27 годам тюремного заключения по делу о перевороте, подал апелляцию на это решение и находится под домашним арестом, был арестован. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокат Болсонару не смог назвать причины задержания своего клиента. Как сообщает агентство Reuters, решение властей является превентивной мерой, связанной с условиями домашнего ареста, под который экс-президент был помещен на время судебного разбирательства. Ожидается, что защита будет настаивать на сохранении домашнего ареста, ссылаясь на проблемы со здоровьем Болсонару.

11 сентября бывший президент Бразилии Жаир Болсонару был признан виновным в заговоре с целью воспрепятствовать приходу к власти Лулы да Силвы в январе 2023 года. В конце октября адвокаты Болсонару подали апелляцию в Верховный суд Бразилии (STF), указав на ошибки в судебном решении, по которому политик был приговорен к 27 годам лишения свободы.

Согласно материалам дела, Болсонару и его окружение, включая нескольких военных, планировали сорвать вступление в должность Лулы да Силвы и готовили попытку переворота на 15 декабря 2022 года, всего через три дня после вручения удостоверения президента страны вновь избранному президенту. Одним из обсуждаемых заговорщиками планов была операция под кодовым названием Punhal Verde e Amarelo ("Желто-зеленый кинжал"), которая предполагала убийство Лулы да Силвы и вице-президента Бразилии Жералду Алкмина.