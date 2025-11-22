Министр армии США Дэниел Дрисколл назначен 22 ноября спецпосланником Трампа по Украине. Он сменил Кита Келлога, который не устраивал Вашингтон своей ястребиной позицией. Дрисколл уже в качестве спецпосланника отправится в конце будущей недели в Москву, где представит Путину согласованный с Киевом мирный план.

Ближайшие дни у нового главного американского переговорщика явно будут непростыми (против него ополчились все представители европейских верхов). В частности, позицию от Польши и ЕС жестко сформулировал Туск. В ответ на план Трампа он заявил, что решения, касающиеся Польши, будут принимать сами поляки, и никаких переговоров об Украине без Украины. В реальности, конечно, Киев в переговорах участвует, просто деятели Евросоюза требуют от нее войны до победного конца и в этом смысле категорически против любых уступок.