Дрисколл назначен спецпосланником Трампа по Украине вместо Келлога

Министр армии США Дэниел Дрисколл назначен 22 ноября спецпосланником Трампа по Украине. Он сменил Кита Келлога, который не устраивал Вашингтон своей ястребиной позицией. Дрисколл уже в качестве спецпосланника отправится в конце будущей недели в Москву, где представит Путину согласованный с Киевом мирный план.

ЕС пытается затормозить переговоры о мире любыми средствами

Ближайшие дни у нового главного американского переговорщика явно будут непростыми (против него ополчились все представители европейских верхов). В частности, позицию от Польши и ЕС жестко сформулировал Туск. В ответ на план Трампа он заявил, что решения, касающиеся Польши, будут принимать сами поляки, и никаких переговоров об Украине без Украины. В реальности, конечно, Киев в переговорах участвует, просто деятели Евросоюза требуют от нее войны до победного конца и в этом смысле категорически против любых уступок.

