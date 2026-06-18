Было очень страшно: мать пострадавшего ребенка - об атаке дрона в Брянской области

Шестеро пострадавших от удара дрона в Брянской области уже доставлены в Беларусь. Домой вернулись все пострадавшие, два пациента в тяжелом состоянии: один ребенок и один взрослый. Четыре человека в состоянии разной степени тяжести, но не тяжелые.

"В России была оказана первая медицинская помощь. Спасибо им за это. Было очень страшно. Когда мы ехали в автобусе, ничего не предвещало беды. Услышали просто какой-то плохой звук. Даже кто-то сказал, что лопнуло колесо. Похоже, так и было. Ну, а потом уже стекла посыпались, и каждый, конечно, помогал: выводили детей, помогали друг другу. В Почепе нам оказали медицинскую помощь, потом в Брянск перевезли. Состояние тяжелое, но надеемся, что все будет хорошо".