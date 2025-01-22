Чем Лукашенко удивил участников саммита по климату и какая после этого последовала реакция в мире

Беларусь готова помочь развивающимся странам Африки технологиями в борьбе с колониальным наследием. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в 2023 году на переговорах с Президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого.

Ответный визит в эту страну в самом центре Африки Президент совершил в декабре 2023-го. И состоялся он в рамках одной из самых продолжительных и динамичных зарубежных командировок в карьере белорусского лидера.

Стартовал он с весьма запоминающегося выступления Президента Беларуси на Всемирном саммите по борьбе с изменениями климата в Дубае. Столь правдивому и нетривиальному взгляду на истинные проблемы мира и их первопричины присутствующие аплодировали стоя.

"Чтобы уничтожить Ирак и Афганистан и привнести в эти страны "благо" для народов, истрачено, по оценкам, от полутора до двух триллионов долларов. А посчитайте, сколько денег ушло на то, чтобы защитить эти страны? А сколько людей погибло? Это в долларах не оценишь. Сегодня идет война в Украине. Это уже не полтора-два триллиона долларов. Это уже обойдется в пять триллионов долларов, если удастся договориться в ближайшее время о мире. Почему сегодня нет мира в этой части планеты? - задался тогда вопросом Александр Лукашенко. - Потому что те ораторы, которые выступали в первых рядах, говорят и о мире, говорят о том, чтобы планета была чистой, озаботились о внуках, а в то же время развязали и ведут самую страшную войну на планете. Мы здесь собрались для того, чтобы очередной раз высказать озабоченность. А те, кто здесь выступали в первых рядах, "озаботившиеся за внуков", они ведь ведут эти войны. А войны - это страшное загрязнение планеты. Давайте это остановим. Поэтому самое главное - нам надо научиться говорить меньше слов, а больше делать".

"Уже после резонансного выступления Президента на климатическом саммите в Дубае мы изучали реакцию интернет-пользователей, которые очень показательно высказывались. Они говорили, что Президент "без виляния хвостом ответил зажравшемуся Западу". Писали, что именно такое выступление такого Президента нужно транслировать по всем телевизионным каналам в мире, его должны слушать все народы мира", - вспомнила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

Как также отметила пресс-секретарь, не менее яркой была реакция и тех, кто находился тогда в зале. Только не каждый смог ее выразить - там ведь были максимально видные европейские деятели.

Еще один зарубежный визит Президента был совершен в Китай, его активно обсуждали во всем мире. Си Цзиньпин, за чьим временем стоят в очереди практически все западные лидеры, с Президентом Беларуси он общался втрое дольше запланированного по протоколу. Мы являемся стратегическими партнерами, а в политике Пекин выступает против вмешательства в дела Минска. В экономике двух стран зафиксирован исторический уровень товарооборота - почти 6 млрд долларов.

Спустя всего четыре дня Александр Лукашенко встретился со своим коллегой шейхом Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном.

9 декабря 2023 года белорусский лидер направился в Экваториальную Гвинею. С президентом Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого обсудили реализацию целого пакета совместных проектов. Их уже насчитывается 74.

Александр Лукашенко и Теодоро Обианг Нгема Мбасого

Далее прошли переговоры с кенийским лидером Уильямом Руто, которого пригласили в Беларусь. Сегодня богатый недрами африканский континент переживает новый этап деколонизации и нуждается в новых перспективных союзниках.