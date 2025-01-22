Почему в 2023 году Беларусь была вынуждена вновь разместить у себя ядерное оружие

В 2022 году Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил, что ядерное оружие появится в стране, если нагрянет реальная опасность нападения со стороны НАТО. И

реагировать на внешнюю угрозу в Беларуси начали своевременно - модернизировали белорусские военные самолеты, а летом 2023-го началось перемещение в Беларусь российских ОТРК "Искандер".

По просьбе Минска Россия разместила на белорусской территории свое тактическое ядерное оружие. Впрочем, как давно делают США на территории своих союзников. И, как сообщил Александр Лукашенко на саммите лидеров ЕАЭС в Санкт-Петербурге, "все находится на своих местах и в хорошем состоянии".

Размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси стала главной политической новостью. Белорусские военные прошли переподготовку в России, чтобы получить соответствующие навыки для его применения - в российских учебных центрах занимались белорусские летчики и зенитчики. Потому что российские тактические ядерные заряды могут иметь воздушное базирование на самолетах Су-25 и наземное - на комплексах "Искандер-М". Также белорусская армия обзавелась и самым современным комплексом противовоздушной обороны С-400.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

"Это было не размещение, а возвращение. Ведь на нашей территории оно и было. Когда были в составе СССР, размещались мощные ракетные ядерные вооружения. Но по решению тогда еще руководства молодой республики (до 1994 года, а это еще до избрания Александра Лукашенко) было принято решение его уничтожить".

По словам министра, такое решение приняли, потому что повелись на обман о нераспространении НАТО на восток, потому что, согласно будапештским договоренностям, против Беларуси якобы не будут вводиться санкции. Но это все нарушено, и прекрасно понимая, к чему стремится коллективный Запад, Президент России Владимир Путин и Президент Беларуси Александр Лукашенко приняли решение вернуть это оружие.

Еще одним сигналом о необходимости укрепления обороноспособности Беларуси стало нарушение странами-членами НАТО Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

ДОВСЕ предусматривает ограничение суммарных уровней обычных вооружений и техники по пяти основным категориям (танки, боевые бронированные машины, артиллерия, ударные вертолеты и боевые самолеты), а также прописывает механизмы проверки соблюдения обязательств (то есть обмен информацией и проведение инспекций).

С 2020 года многие страны Евросоюза перестали принимать инспекторов из Беларуси, тем самым грубо нарушая условия договора. В ноябре 2023-го Североатлантический совет НАТО сделал заявление о намерении участников блока приостановить действие соглашения. Из ДОВСЕ также вышла Россия. Спустя год к аналогичному решению придут и в Минске.