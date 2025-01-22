Реконструировали мемориалы и создали фильм: как в Беларуси прошел 2023-й Год мира и созидания

2023 год в Республике Беларусь был объявлен Годом мира и созидания. Страна настойчиво и уверенно призывала к миру соседей, которые охотно предоставляли свои территории для размещения НАТОвских подразделений, стремительно приближающихся к границам России; призывали и Киев к мирным переговорам.

Беларусь была всегда нацелена на созидание. Примерами тому послужили дальнейшее освоение мирного атома, многовекторное расширение торгово-экономических связей на дальней дуге с твердым пониманием, что в основе национального строительства лежит преданность своей исторической памяти.

Реконструкция мемориального комплекса "Хатынь"

В Беларуси реконструировали мемориальный комплекс "Хатынь" - символ мученичества белорусского народа, потерявшего в годы войны каждого третьего сына. Сожженная деревня стала свидетельством несгибаемого мужества. В 1943 году нацистское зверье стерло Хатынь с географической карты Земли, но она осталась жива в сердцах белорусов. 22 марта 2023 года там открыли новый музей, включивший в себя шесть залов.

Мемориальный комплекс "Хатынь"

Артур Зельский, директор Государственного мемориального комплекса "Хатынь" (1969-2025 гг.):

"В 2021 году на очередную скорбную дату нас посетил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Это было неожиданно, ведь все-таки оказана высокая честь мемориальному комплексу. Именно тогда прозвучала мысль о создании музея в Хатыни. Когда мы шли с Президентом, я обратил внимание Александра Григорьевича на то, что мы идем недалеко от старого места, где когда-то пошла Хатынь. Было в деревне кладбище старинное, церковь. И почти сразу он сказал: "Хорошо бы эту церковь восстановить".

Так распорядилась судьба, но Артура Зельского не стало 8 января 2025 года. Он отдал себя без остатка служению святому делу - делу возрождения и сохранения национальной исторической памяти.

Реконструкция мемориального комплекса "Озаричи"

В Озаричах после реконструкции открыли обновленный мемориальный комплекс. Дата открытия, 9 декабря, была выбрана неслучайно - это Международный день памяти жертв преступлений геноцида. Последние десятилетия коллективный Запад прилагает массу усилий, чтобы стереть из памяти нового поколения зверства их предков на территории бывшего СССР - переписываются учебники, сносятся памятники воинам-освободителям, героизируются пособники нацистов. А слово "реваншизм" стало все чаще звучать из уст историков. Особо одиозные потомки нацистов и вовсе пытаются поставить на одну чашу весов гитлеровскую Германию и СССР. Европейские политики начали прославлять символику коллаборантов, под которой убивали миллионы белорусов.

Игрушка в Мемориальном комплексе "Озаричи"

Генеральная прокуратура Республики Беларусь в апреле 2021 года возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси во время Великой Отечественной войны и послевоенный период.

В результате собрали сведения о гибели миллионов белорусов и иных лиц вследствие зверств немецких оккупантов и их пособников. Ведь только за неделю в Озаричском концлагере от голода, холода, болезней и пыток погибли около 20 тыс. человек. Лагерь просуществовал 10 дней. Для тысяч узников они оказались вечностью. Средняя продолжительность жизни людей там составляла трое суток. 19 марта 1944 года из лагеря освободили 33 480 человек, примерно половина их них были дети.

Виктор Морозов, прокурор Гомельской области (2016-2024 гг.):

"Расследуя уголовное дело о геноциде белорусского народа мы допросили сотни узников Озаричского лагеря. Генералы, которые давали приказ уничтожать людей таким изуверским способом, используя биологическое оружие, распространяя инфекционные заболевания, понесли наказания по законам военного времени либо были казнены, либо приговорены к 25 годам каторжных работ".

Создание фильма "На другом берегу"

Свою историю белорусы чтят и через фильмы и призывают не забывать. Премьера кинокартины производства "Беларусьфильм" "На другом берегу" - еще одно важное событие, произошедшее в 2023 году.

Действие фильма разворачивается в 1925 году на территории Западной Беларуси, присоединенной к Польше по условиям Рижского мирного договора.

Режиссер фильма "На другом берегу" Андрей Хрулев рассказал, почему фильм называется именно так: "Как известно, граница между разделенными половинами страны проходила по реке Неман. Народ был один, а берега - разные. В этом заключается трагизм ситуации. И если на одной стороне народ, невзирая на тяжелые последствия прокатившихся войн, занимался созидательным трудом, то на другой стонал и страдал от власти панской Польши".

Реконструкция мемориальных комплексов "Хатынь" и "Озаричи". Подготовка крупнейших учений НАТО у границ Беларуси. Расширение БРИКС и приоритетная белорусская заявка. Подробно о событиях 2023 года смотрите в новой серии проекта "Время выбрало нас".