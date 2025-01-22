Кому не нравился мир в Беларуси и как с помощью терроризма хотели подорвать страну

Всем известно, что если Запад не готов к прямому нападению на страну, он будет пытаться ее разрушать изнутри. В ход идут все инструменты - от цветных революций до откровенного терроризма.

2023 год Беларуси запомнился преступными вражескими попытками подорвать мир и стабильность через терроризм.

В феврале 2023-го на военном аэродроме Мачулищи недалеко от Минска при помощи дрона был поврежден российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. После задержания исполнителя данного теракта и его сообщников стало известно, что нападение было организовано при участии украинских спецслужб.

Позже в Гродно ликвидировали еще одного террориста, благодаря чему выявили и раскрыли целую агентурную сеть, связанную с СБУ. Под ее руководством планировался ряд взрывов на объектах критической инфраструктуры и в общественных зданиях. Весной белорусские правоохранители сообщили о сорванном теракте 9 мая, который должен был быть совершен по указке из Киева.

Взрывчатку, замаскированную под электроплитку, направили в страну через Италию из украинской столицы.

В начале сентября Комитет государственной безопасности Беларуси сообщил об успешном задержании группы террористов в составе шести человек, четверо из которых оказались украинцами. По заданию СБУ они не только фотографировали важные объекты, в том числе и военного назначения, но и намеревались подорвать железную дорогу в Столбцовском и Толочинском районах.

Именно террористическая угроза стала одной из главных примет 2023 года, кардинально повлияв на всю жизнь белорусского государства и вызвав жесткую ответную реакцию властей. Предупрежден - значит вооружен. Еще в марте в ежегодном послании белорусскому народу и Национальному собранию Президент Беларуси Александр Лукашенко вынес на обсуждение миллионов белорусов в качестве первостепенной тему условий сохранения суверенитета и независимости.

Александр Лукашенко, 31.03.2023 года:

"Бывало и так, что под внешним управлением оказывались целые народы, одурманенные идеями созидания "новой страны", "нового порядка", "нового совершенного общества". Все эти избитые лозунги вы слышали не раз. Подобные идеологические "бомбы" были заложены во всех бывших советских республиках. И сейчас мы видим, как они детонируют. Сначала страну накрывает "мягкая" культурная экспансия, а потом топчет сапог иностранного наемника".

Как тогда же отметил Президент, пока народ отвлекается на борьбу с самим собой, отрекаясь от прошлого, традиций, увлекаясь национальным вопросом и разного рода либералистическими проектами, земли, ресурсы, национальные ценности переходят в собственность иностранных корпораций и финансовых институтов. А для управления ими на местах подбираются типа беглых белорусов.

Территория страны превращается в поле для экспериментов - военных, биологических, политических, идеологических. Итог - новое так называемое просвещенное общество оказывается на грани нищеты, а страны - на грани разграбления. Александр Лукашенко

"Другими словами, беда приходит туда, где ей люди сами открывают дверь. Самый показательный и весьма драматичный пример совсем рядом - возле нашей южной границы, где бойня не остановится, пока заокеанский хозяин не даст отмашку. Разве народу Украины не нужен мир? Но кому интересно мнение этого самого народа? Вот вам и вся "незалежнасць", - подчеркнул глава государства.