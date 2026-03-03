Чергинец: Сейчас заблокирован почти весь регион Персидского залива

Несмотря на все сложности с авиасообщением со странами Ближнего Востока, 3 марта из Дубая вылетел рейс, на котором были пассажиры с авиабилетами на 28 февраля. Это Boeing 737-800 на 189 кресел.

На 4 и 5 марта регулярные рейсы Минск - Дубай отменены. В эти даты планируются вывозные рейсы: самолет (предполагается, что это будет Airbus на 281 кресло) вылетит ночью из Минска без пассажиров и доставит туристов 4 марта ближе к вечеру. Никаких доплат за билеты, несмотря на облет и увеличенное время в пути, не будет.

При этом, как стало известно не так давно, над Дубаем и Абу-Даби снова звучат взрывы. На этом фоне самолеты, летевшие в ОАЭ, изменили маршрут и сейчас кружат в небе.

Компании "Белавиа" 30 лет. За это время было много разных событий, научились работать в разных ситуациях, даже в форс-мажорных, например, как нынешняя ситуация в Персидском заливе, где находится много белорусских туристов. Это очередной вызов для "Белавиа". О ситуации на данный момент рассказал гендиректор авиакомпании Игорь Чергинец.

"Это очередной вызов, тяжелая ситуация", - подчеркнул Игорь Чергинец. Он отметил, что ситуация охватила не одну-две страны, а весь популярный у туристов регион. Это затрагивает все категории пассажиров: туристов, деловых людей и транзитных пассажиров.