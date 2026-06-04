5 июня проходят ЦТ по обществоведению, химии, физике или истории Беларуси

В Беларуси вступительная кампания - 2026 подходит к завершению: 5 июня - последний день для сдачи централизованного тестирования. Испытание начнется в 11:00 по всей стране. Гаджеты следует оставить дома, также нельзя приносить с собой конспекты, шпаргалки или учебные пособия. За нарушение правил учащихся удалят из аудитории.

В этот день абитуриенты будут сдавать один из четырех предметов: обществоведение, химию, физику или историю Беларуси в контексте всемирной истории. Всего зарегистрированных абитуриентов практически 35 тыс.

Самой востребованной стала физика: ее выбрали практически 14 тыс. абитуриентов. В топ-3 также вошли химия (более 6,5 тыс. участников) и история Беларуси в контексте всемирной (практически 9 тыс. человек).

Факт В 2026 году количество желающих пройти испытания увеличилось на 8 % в сравнении с 2025 годом.

Дмитрий Миронов, директор Республиканского института контроля знаний:

"Когда проходило первое централизованное тестирование, нашим институтом были установлены единичные факты размещения в сети Интернет, Telegram-каналах и чатах тестовых заданий. Поэтому нами проведены соответствующие мероприятия и совместно с правоохранительными органами все лица, размещающие фотографии тестовых материалов, установлены. Я бы просто хотел предупредить о том, что за такие нарушения предусмотрена, во-первых, ответственность, а во-вторых, результаты тех лиц, которые их разместили или осуществили репост, будут аннулированы. В этом году мы оперативно отреагируем и буквально в течение 10-15 минут мы уже практически владеем всей информацией".

Абитуриенты, которые по уважительным причинам не смогли пройти ЦТ в основные дни (согласно графику проведения ЦТ), могут пройти его в резервные дни - 18, 20 и 22 июня. Для этого необходимо зарегистрироваться с 8 по 11 июня. Важно помнить, что регистрация для прохождения ЦТ в резервные дни осуществляется самостоятельно в пунктах регистрации, в электронном виде этого сделать нельзя.

Ребятам для участия в испытаниях обязательно необходимо взять с собой паспорт, пропуск, а также черную гелевую (или капиллярную) ручку, лучше даже две. Также на ЦТ по химии и физике можно пользоваться непрограммируемым калькулятором, который не является средством хранения, приема и передачи информации.