5 июня Гродно принимает XV Республиканский фестиваль национальных культур

5 июня Гродно принимает один из самых масштабных и ярких праздников страны - XV Республиканский фестиваль национальных культур. Город станет площадкой для встреч представителей 42 национальностей, которые познакомят гостей со своими традициями, творчеством и ремеслами.

В 2026 году программа посвящена сразу двум юбилеям - 15-му фестивалю и 30-летию со дня основания форума.

На протяжении трех дней фестивальные мероприятия охватят центральные площадки города и Августовский канал. Одним из самых зрелищных событий станет традиционное шествие дружбы. В единой колонне по центру города пройдут около 800 участников фестиваля. На площади Ленина состоятся торжественное открытие и большой гала-концерт с участием национально-культурных объединений Беларуси.

Ольга Богданович, главный режиссер Республиканского фестиваля национальных культур:

"Мы планируем открыть знаковый для Гродно объект - постамент. Это дань уважения нашему символу - оленю святого Губерта. Традиционно мы откроем фестиваль молебном. Попросим все конфессии области помолиться за мир, согласие, за то, чтобы в нашей стране всегда было голубое небо".

Особое место займут национальные подворья, в этом году их будет 20. Каждое познакомит гостей с культурой, обычаями и народным творчеством. Мастера со всей страны представят свои работы, проведут выставки и мастер-классы. Многие специально готовили новые изделия именно к юбилейному форуму.

"Весь город живет и дышит фестивалем. Очень востребована символика фестиваля. В этом году мы решили подготовиться более обширно и подготовить как можно больше этих символов, потому что каждый участник хотел бы иметь напоминание об этом фестивале. Это объединение, понимание, что мы на одной волне, все национальности слиты в едином движении, порыве к красоте, творчеству", - поделилась мастер декоративно-прикладного искусства Инна Ковтун.

Сохранит праздник и свои добрые традиции: в Коложском парке появятся новые деревья на Аллее дружбы. В культурном центре "Фестивальный" состоится торжественная закладка капсулы с посланием будущим поколениям.