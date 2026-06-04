Союзная повестка, Северный морской путь и Африка: что обсуждают на ПМЭФ

Защита Союзного рынка от необоснованного импорта из третьих стран, совершенствование единой промышленной политики, запуск электронной цифровой подписи и новых маршрутов пригородных поездов, а также активные контакты на уровне регионов - союзную тематику обсудили 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

5 июня на мероприятии будут говорить о мировой экономике и сотрудничестве со странами Африки, Азии и Персидского залива. Обсудят, в частности, стратегию развития, есть ли альтернатива, потому что сегодня многие производители сталкиваются с излишними транспортными издержками, что сказывается на себестоимости продукции и снижении рентабельности. А рентабельность - это один из источников инвестирования в развитие собственного производства. Поэтому немаловажно обсудить дополнительные меры поддержки именно честных инвесторов, а также честного бизнеса, ведь вызовы, с которыми сталкиваются страны мира, практически едины.

На форуме будут говорить и про Северный морской путь. Это альтернативный источник доставки товаров, например, для производителей из Беларуси. Многие грузы сегодня идут через порты Санкт-Петербурга, Ленинградской области, но в целом Северный морской путь не снят с повестки дня.

Также обсудят Евразийский экономический союз и формирование общих агропромышленных рынков, ведь страны "пятерки" самодостаточны в производстве всех овощей, фруктов, а также продуктов питания, и Беларусь активно ими торгует. Растет и взаимный товарооборот, развивается экономика.

Среди других тем, которые будут звучать на площадке форума, например, факторы для устойчивого развития региона, трансформация рынка труда: нужны новые кадры, навыки для создания высокотехнологичных продуктов.