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Песков: Если Зеленский хочет встретиться с Путиным, пусть приезжает в Москву
4 июня наблюдалась внезапная резкая активизация российско-украинского переговорного сюжета. Немецкие СМИ сообщают, что официальный Берлин начал активную подготовку к контактам с Москвой в связи с возможным обсуждением некоего мирного соглашения.
Подробности неизвестны и даже пока не определено, кто именно будет представлять ФРГ. Однако подготовка идет весьма активная.
А к российскому президенту с личным письмом внезапно обратился Владимир Зеленский, который предложил Владимиру Путину личную встречу: на время переговоров возможно было бы дать старт перемирию. Американский президент уже положительно оценил вероятные прямые контакты представителей России и Украины.
Дональд Трамп, президент США:
"Я не знаю, я рад, конечно, что они, возможно, обсуждают встречу. Думаю, мы сыграли в этом большую роль. Я прекрасно понимаю, о чем вы спрашиваете, но в любом случае, мне кажется, было бы здорово, если бы они действительно хотели это осуществить. Им обоим придется пойти на компромиссы, как я и предлагал, на существенные компромиссы. И, знаете, мы в этом сыграли большую роль. Мы бы хотели видеть, как встретятся эти два замечательных человека, которые возглавляют невероятные, прекрасные страны. Им нужно остановиться".
В Кремле подтвердили получение письма Зеленского. Владимир Путин его пока не прокомментировал, он лишь отметил, что объявлять перемирие на время переговоров нет никакой необходимости.
В свою очередь пресс-секретарь Путина считает, что искать место встречи где-нибудь в отдаленных странах нет никакой необходимости: пусть Зеленский приезжает в Москву.