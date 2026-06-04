Песков: Если Зеленский хочет встретиться с Путиным, пусть приезжает в Москву

"Я не знаю, я рад, конечно, что они, возможно, обсуждают встречу. Думаю, мы сыграли в этом большую роль. Я прекрасно понимаю, о чем вы спрашиваете, но в любом случае, мне кажется, было бы здорово, если бы они действительно хотели это осуществить. Им обоим придется пойти на компромиссы, как я и предлагал, на существенные компромиссы. И, знаете, мы в этом сыграли большую роль. Мы бы хотели видеть, как встретятся эти два замечательных человека, которые возглавляют невероятные, прекрасные страны. Им нужно остановиться".