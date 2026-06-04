Примечательно, что в списке стран, где используется принудительный труд, оказались государства Евросоюза. В Брюсселе в этой связи воцарилась паника: Трамп уже навязал ЕС ряд ограничений, которые Евросоюз скрепя сердце принял. Однако даже это вызвало острое недовольство в деловых кругах и у правительств некоторых государств Старого Света: дополнительные пошлины за использование принудительного труда ставят крест на экспорте в США европейской продукции на десятки миллиардов долларов.