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США вводят тарифы против 60 стран за применение принудительного труда
Соединенные Штаты, как сообщают информагентства, готовятся ввести новые тарифы сразу против 60 стран: предлогом является использование в этих государствах принудительного труда.
Уровень дополнительных тарифов составит от 10 до 12,5 %. Дополнительное налогообложение будет введено, в частности, в отношении экспорта Китая, Индии, Канады, Мексики.
Примечательно, что в списке стран, где используется принудительный труд, оказались государства Евросоюза. В Брюсселе в этой связи воцарилась паника: Трамп уже навязал ЕС ряд ограничений, которые Евросоюз скрепя сердце принял. Однако даже это вызвало острое недовольство в деловых кругах и у правительств некоторых государств Старого Света: дополнительные пошлины за использование принудительного труда ставят крест на экспорте в США европейской продукции на десятки миллиардов долларов.