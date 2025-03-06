Черный список реквизитов, антиспуфинг - какие инструменты используют в Беларуси против мошенников

В среднем за год в Беларуси фиксируется около 20 тыс. фактов мошенничества в интернете. Этот криминальный бизнес стал наравне с торговлей наркотиками и оружием. Поэтому в стране разработали эффективные инструменты для борьбы с этим злом.

Взаимодействие банков и правоохранителей

Речь в том числе о совместном проекте Министерства внутренних дел и Национального банка.

Инна Легчилова, начальник управления защиты информации Национального банка Беларуси:

"Было организовано взаимодействие между банковским сообществом, правоохранительными органами в вопросе о передачи информации о несанкционированных платежных операциях. Со своей стороны банки получили право приостанавливать операции с признаками несанкционированных платежных операций на двое суток и обязанность проводить проверки операций на несанкционированность. Правоохранительные органы получили право приостанавливать подозрительные операции на 10 суток".

Инна Легчилова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bd67a9c9-dde6-4ee1-b1ee-fe01ba569811/conversions/f71c20bb-db22-412e-8caa-d4a1ea9a142e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bd67a9c9-dde6-4ee1-b1ee-fe01ba569811/conversions/f71c20bb-db22-412e-8caa-d4a1ea9a142e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bd67a9c9-dde6-4ee1-b1ee-fe01ba569811/conversions/f71c20bb-db22-412e-8caa-d4a1ea9a142e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bd67a9c9-dde6-4ee1-b1ee-fe01ba569811/conversions/f71c20bb-db22-412e-8caa-d4a1ea9a142e-xl-___webp_1920.webp 1920w

По словам Инны Легчиловой, этот механизм дал хорошие результаты. С марта по декабрь 2024 года в автоматизированной системе обработки инцидентов Национального банка было зафиксировано более 18 тыс. подозрительных транзакций. Ущерб составил более 48 млн белорусских рублей. При этом банкиры заморозили из этого числа около 12 % операций. То есть деньги в этих случаях были спасены.

Сегодня в белорусских банках установлены специальные программы, которые анализируют нестандартные действия пользователей в М-Банкингах и выдают вердикты специалисту. Тот, в свою очередь, все видит и принимает решение оставлять пользователя активным или заблокировать, чтобы тот не наломал дров.

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Также в начале 2025 года крупнейший банк Беларуси запустил механизм блокировки операций по черному списку реквизитов. Агрегатором этого своеобразного бан-листа выступает Национальный банк. Он собирает соответствующую информацию и направляет всем банкам. В свою очередь банкиры ее видят и запрещают по этим реквизитам проводить финансовые операции.

Андрей Балаш, начальник управления мониторинга центра кибербезопасности банка:

"То есть, если вы попробуете сделать перевод по реквизитам, которые находятся в черном списке, вам система, где бы вы это ни проводили, скажет о том, что платеж невозможен по подозрению в том, что он несанкционирован".

Благодаря этому механизму только в этом году уже было приостановлено 400 транзакций.

Еще один инструмент, который активно используют банкиры, это так называемый период охлаждения. Человеку, которому срочно нужен кредит, дают время подумать. Получить деньги на руки клиент сможет только на следующий день, то есть у него будет шанс все же одуматься и остановиться перед ошибкой.

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Еще одна мера - ограничение по переводу на карточки. "Банк смущает, когда проходят крупные суммы, и он устанавливает лимиты по таким платежам. Перевод большой суммы с карты на карту может говорить о том, что это мошенничество", - обозначил начальник управления контроля банковской деятельности и финансовых рынков Комитета госконтроля Андрей Федоров.

Как мобильные операторы помогают в борьбе с мошенниками

Ставку на то, чтобы подтолкнуть человека одуматься, делает и крупнейший мобильный оператор Беларуси. Поскольку мошенники часто представляются сотрудниками сотовых компаний, а часть звонков поступает по телефону, здесь не могли остаться в стороне и разработали целую пиар-компанию по противодействию мошенникам.

Павел Соловьев, начальник управления компании мобильного оператора:

"Большая наша работа - это памятка, которая была напечатана тиражом, наверное, более 20 тыс. экземпляров. Мы ее раздали по всем территориальным центрам социального обслуживания населения, чтобы сотрудники центров, посещая одинокую бабушку, могли дать эту информацию, чтобы ни в коем случае человек не попался на удочку этих мошенников".

Памятка news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c40f19cc-93ef-4e8d-85fa-d40206d1c29d/conversions/33662e7a-4612-462a-a527-1cfd90722062-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c40f19cc-93ef-4e8d-85fa-d40206d1c29d/conversions/33662e7a-4612-462a-a527-1cfd90722062-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c40f19cc-93ef-4e8d-85fa-d40206d1c29d/conversions/33662e7a-4612-462a-a527-1cfd90722062-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c40f19cc-93ef-4e8d-85fa-d40206d1c29d/conversions/33662e7a-4612-462a-a527-1cfd90722062-xl-___webp_1920.webp 1920w

Помимо этого, компания проводит семинары и онлайн-обучение для сотрудников соцслужб, чтобы они сначала сами поняли, а затем донесли до каждой бабушки, как себя выдают мошенники, какие они используют уловки и как их распознать. Но ставка не только на пожилых людей, ведь портрет потенциальной жертвы мошенников в последнее время значительно помолодел.

"Мы готовим информационные материалы, размещаем их у себя на сайте. У нас есть специальная страничка, посвященная способам борьбы с кибермошенниками, - обозначил Павел Соловьев. - На этой страничке изложены все рекомендации, которые необходимо знать современному человеку, современному пользователю социальных сетей, интернета, телефонной связи, для того, чтобы не стать жертвой мошенников".

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Ни для кого не секрет, что сегодня львиная доля звонков от мошенников поступают через мессенджеры, причем номер, с которого они звонят, зарегистрирован даже не в Беларуси. Но бывают и редкие исключения, когда через подставных лиц аферистам все же удается заполучить белорусскую SIM-карту. Использовать они ее пытаются максимально продуктивно, но и к этому в компании мобильного оператора готовы и оказывают эффективное противодействие.

Владимир Зажимаров, начальник отдела контроля за соблюдением внутренних норм компании мобильного оператора:

"Для того чтобы белорусские номера не подменялись на внешнем шлюзе, у нас в Республике Беларусь реализована так называемая антиспуфинговая система, которая позволяет блокировать входящие вызовы с международных направлений, с белорусских номеров, если этот номер подменен".

Только в этом году уже было перекрыто несколько так называемых шлюзов, которые помогали мошенникам дозваниваться до белорусов.

Большое внимание уделяется и безопасному хранению персональных данных, на которые объявлена настоящая охота.

Хранение персональных данных news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/023363fc-4651-4821-9c4c-d455244f4a4e/conversions/f88b92b3-4fa7-4a37-a996-93cd19da428b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/023363fc-4651-4821-9c4c-d455244f4a4e/conversions/f88b92b3-4fa7-4a37-a996-93cd19da428b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/023363fc-4651-4821-9c4c-d455244f4a4e/conversions/f88b92b3-4fa7-4a37-a996-93cd19da428b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/023363fc-4651-4821-9c4c-d455244f4a4e/conversions/f88b92b3-4fa7-4a37-a996-93cd19da428b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ущерб от действий скам-мошенников по всему миру за прошлый год оценивается более чем в 1 трлн долларов. При этом только 4 % жертв смогли вернуть свои убытки. Это большая проблема, и пока ни в одной стране мира совместная работа банкиров и правоохранителей по блокировке мошеннических транзакций не работает столь эффективно, как в Беларуси.

Но при этом не стоит расслабляться и самим белорусам. Критический склад ума сегодня это, пожалуй, лучшее оружие против мошенников всех мастей.

Что такое вишинг и где живут мошенники, которые чаще всего обманывают белорусов Где расположена одна из крупнейших преступных группировок, которая обманывает белорусов 5 часов назад