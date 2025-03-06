Что такое вишинг и где живут мошенники, которые чаще всего обманывают белорусов

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Вишинг сегодня составляет около 10 % от всех случаев обмана в интернете. Это мошенничество, при котором злоумышленники используют голосовую связь, чтобы манипулировать жертвой.

Вишинг может быть нескольких видов. Людям, например, предлагают продлить договор сотовой связи, переустановить счетчики, задекларировать доходы и другое. В любом случае результат всегда один - человек лишается всех денег.

Еще одна уловка, которой часто пользуются аферисты, это якобы помощь следователю в поимке мошенников.

Александр Иванов, начальник управления собственной безопасности Комитета госконтроля Беларуси:

"Зачастую мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов, в том числе Комитета государственного контроля. Более того, выходя на разговор через видеосвязь, они могут демонстрировать и служебное удостоверение, и кабинеты, и государственную символику. Естественно, все это сфабрикованное".

И здесь важно знать, что правоохранители никогда не ведут беседы через мессенджеры. Если вам позвонили на Viber, Telegram или WhatsApp, знайте, это мошенники.

Не совершайте по их совету никаких денежных перечислений или сделок. Не устанавливайте на телефон никаких мобильных приложений. Не сообщайте им свои персональные данные или реквизиты банковских карт, иную интересующую их информацию. Лучше прекратите разговор, - сказал Александр Иванов. - А если все-таки остались сомнения или есть любопытство, перезвоните по официальному телефону в правоохранительный орган, якобы от имени которого к вам обращались".

Одна из крупнейших преступных группировок, которая обманывает белорусов, расположена в Украине, в городе Кривой Рог. В Следственном комитете про нее знают и ведут расследование в отношении всех ее участников. К слову, в последнее время белорусским правоохранителям удалось выйти на пять групп мошенников. Установлено 100 человек, 50 из них уже задержаны.

Иван Судникович, начальник управления организации расследований киберпреступлений и цифрового развития ГУ Следственного комитета Беларуси:

"Мы, находясь на территории Минска, установили основных участников данной группировки, ее руководителей. На данный момент установлены личности порядка 30 человек, входящих в состав группировки. И я уверен, что с течением времени они понесут установленную законом ответственность".

Только за последние 3 года белорусские силовики разоблачили уже полсотни преступных групп мошенников. Ликвидировано несколько колл-центров, в том числе в Минске на ул. Революционной, где аферисты обманывали людей по схеме инвестпроектов.

Но это как бороться с гидрой. Отрубаешь одну голову, вырастает две. Именно поэтому в Беларуси принимаются все возможные меры для предупреждения фактов преступлений. Пока ни в одной стране мира совместная работа банкиров и правоохранителей по блокировке мошеннических транзакций не работает столь эффективно, как в Беларуси.

Черный список реквизитов, антиспуфинг - какие инструменты используют в Беларуси против мошенников В среднем за год в Беларуси фиксируется около 20 тыс. фактов мошенничества в интернете 5 часов назад

Но при этом не стоит расслабляться и самим белорусам. Критический склад ума сегодня это, пожалуй, лучшее оружие против мошенников всех мастей.