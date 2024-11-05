Черный туризм - западные обыватели полюбили прогулки по разрушенным городам

Немецкая Bild сообщает о растущей популярности так называемого военного туризма на Украину. Все больше обывателей из Европы и США ищут способы пощекотать себе нервы, совершая поездки к линии фронта.

Особенно много охотников прогуляться по разрушенным в ходе боевых действий населенным пунктам. Такие туры предлагают уже десятки украинских компаний.