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Черный туризм - западные обыватели полюбили прогулки по разрушенным городам

Немецкая Bild сообщает о растущей популярности так называемого военного туризма на Украину. Все больше обывателей из Европы и США ищут способы пощекотать себе нервы, совершая поездки к линии фронта.

Особенно много охотников прогуляться по разрушенным в ходе боевых действий населенным пунктам. Такие туры предлагают уже десятки украинских компаний.

Способы заработать на войне множатся и становятся все более циничными.

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