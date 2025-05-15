Честно о важном. Уникальная площадка объединила более 500 женщин из разных регионов Беларуси

15 мая - День семьи. В честь праздника в Минске впервые проходит форум "Мама без фильтров". Уникальная площадка объединила более 500 белорусок, посвятивших себя материнству.

Такой концентрации красоты, молодости и жизненных сил не видели даже на конкурсах красоты. И неудивительно, ведь белорусские мамы могут абсолютно все и даже больше: успешно реализовывать себя в материнстве, заниматься карьерой и, конечно, поддерживать огонь в домашнем очаге. А вот как научиться балансировать, при этом не выгорая, сохранить себя в череде забот? Личным опытом и советами в кругу единомышленниц делились и молодые мамы, и мамы со стажем.

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Виктория Окулевич, организатор форума "Мама без фильтров":

"Когда я сама стала мамой, я проживала все эти эмоции, которые сегодня мне хотелось бы вытащить наружу. Мне хотелось создать сегодня здесь такую атмосферу, теплую, домашнюю, дружественную, своеобразный мамский праздник, на который приехали мамы со своими детками. Мы организовали специально для этого все условия. У нас работает комната отдыха матери и ребенка".

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Динара Смольская, участница форума "Мама без фильтров", олимпийская чемпионка по биатлону:

"Большая заслуга еще моего мужа, потому что он полностью интегрирован в семью. Он очень много времени проводит с сыном и помогает мне тем самым где-то отвлекаться, потому что заниматься ребенком, я считаю, не легче, чем тренироваться. И я благодарна помощникам, которые есть рядом, потому что все-таки одной это было бы намного сложнее, я очень благодарна, что у меня есть такая помощь".