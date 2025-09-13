3.65 BYN
Четыре поликлиники, Центр технического творчества: какие объекты откроются в Минске до конца 2025-го
Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев в "Актуальном интервью" рассказал о строительстве объектов, которые будут открыты в Минске к концу 2025 года. В центре внимания - новые объекты в сфере медицины и образования.
"У нас очень серьезные проекты в медицине - это четыре поликлиники. Мы планируем завершить там работы в ближайшее время и ввести эти объекты в эксплуатацию", - отметил председатель Мингорисполкома и добавил, что новые поликлиники станут важным шагом в улучшении медицинской инфраструктуры города.
Кроме того, в этом году будут открыты два детских сада. Особое внимание Владимир Кухарев уделил уникальному проекту - детскому Центру технического творчества, который создается в здании бывшего автовокзала "Восточный".
Владимир Кухарев:
"Сейчас там тоже завершаются работы. Это уникальный центр. Старались сделать его так, чтобы новые технологии, чтобы все ведущие направления были там представлены. Туда приглашены преподаватели, в том числе из колледжей и из вузов".
Председатель подчеркнул важность таких инициатив для индустриальной страны: "Очень много появляется новых предприятий, новых технологий. Искусственный интеллект заглядывает далеко в будущее, и поэтому мы должны все сделать для того, чтобы молодые люди имели возможность уже с детства работать в таких центрах и получать первые навыки".