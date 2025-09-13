Четыре поликлиники, Центр технического творчества: какие объекты откроются в Минске до конца 2025-го

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев в "Актуальном интервью" рассказал о строительстве объектов, которые будут открыты в Минске к концу 2025 года. В центре внимания - новые объекты в сфере медицины и образования.

"У нас очень серьезные проекты в медицине - это четыре поликлиники. Мы планируем завершить там работы в ближайшее время и ввести эти объекты в эксплуатацию", - отметил председатель Мингорисполкома и добавил, что новые поликлиники станут важным шагом в улучшении медицинской инфраструктуры города.

Кроме того, в этом году будут открыты два детских сада. Особое внимание Владимир Кухарев уделил уникальному проекту - детскому Центру технического творчества, который создается в здании бывшего автовокзала "Восточный".

Владимир Кухарев:

"Сейчас там тоже завершаются работы. Это уникальный центр. Старались сделать его так, чтобы новые технологии, чтобы все ведущие направления были там представлены. Туда приглашены преподаватели, в том числе из колледжей и из вузов".