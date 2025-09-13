Когда рыцарский дух вернется в Пищаловский замок? Кухарев рассказал о планах по реставрации объектов

УП "Минск­проект" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6f94bb8b-8f84-447b-b569-4cbf7c663a07/conversions/c077e1b4-aa72-49ba-b6f0-09d743c55282-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6f94bb8b-8f84-447b-b569-4cbf7c663a07/conversions/c077e1b4-aa72-49ba-b6f0-09d743c55282-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6f94bb8b-8f84-447b-b569-4cbf7c663a07/conversions/c077e1b4-aa72-49ba-b6f0-09d743c55282-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6f94bb8b-8f84-447b-b569-4cbf7c663a07/conversions/c077e1b4-aa72-49ba-b6f0-09d743c55282-xl-___webp_1920.webp 1920w УП "Минск­проект"

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев в "Актуальном интервью" рассказал о планах по восстановлению исторических объектов в Минске, включая каплицу и мельницу в Лошицком парке, а также Пищаловский замок.

По словам председателя, после реконструкции историко-культурного комплекса в Лошицком парке осталось еще два объекта в ненадлежащем состоянии - каплица и мельница. "Мы уже разрабатываем проектную документацию и в следующем году приступим к реставрации, - обозначил он. - Мы нашли фотографии, на которых они (объекты - ред.) запечатлены в первозданном виде. И мы, конечно же, проведем реконструкцию".

Особое внимание уделяется и Пищаловскому замку, который в 2025 году отмечает 200-летие. "Сегодня у нас идет проектирование Пищаловского замка. Мы не могли его оставить в таком состоянии, поэтому уже в конце года мы приступим к работам там", - отметил председатель Мингорисполкома.

Думаю, что Пищаловский замок станет украшением города Минска, в нем будут и объекты общепита, торговли. Будут проводиться различные мероприятия. Владимир Кухарев