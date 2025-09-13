3.65 BYN
Когда рыцарский дух вернется в Пищаловский замок? Кухарев рассказал о планах по реставрации объектов
Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев в "Актуальном интервью" рассказал о планах по восстановлению исторических объектов в Минске, включая каплицу и мельницу в Лошицком парке, а также Пищаловский замок.
По словам председателя, после реконструкции историко-культурного комплекса в Лошицком парке осталось еще два объекта в ненадлежащем состоянии - каплица и мельница. "Мы уже разрабатываем проектную документацию и в следующем году приступим к реставрации, - обозначил он. - Мы нашли фотографии, на которых они (объекты - ред.) запечатлены в первозданном виде. И мы, конечно же, проведем реконструкцию".
Особое внимание уделяется и Пищаловскому замку, который в 2025 году отмечает 200-летие. "Сегодня у нас идет проектирование Пищаловского замка. Мы не могли его оставить в таком состоянии, поэтому уже в конце года мы приступим к работам там", - отметил председатель Мингорисполкома.
Думаю, что Пищаловский замок станет украшением города Минска, в нем будут и объекты общепита, торговли. Будут проводиться различные мероприятия.
Для сохранения исторической атмосферы замка планируется сотрудничество с местным рыцарским клубом: "У нас есть договоренность с нашим рыцарским клубом, который будет там проводить свои мероприятия, чтобы вот этот дух старины, дух замка, сохранялся".