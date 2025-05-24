Чирков: Избирательную кампанию в Польше можно охарактеризовать как "грязная"

Президентская кампания в Польше была "крайне грязной", как и все, что сегодня происходит в Восточной Европе. Таким мнением поделился доцент Государственного университета управления Максим Чирков.

"В Польше действительно фиксируется достаточно большое количество нарушений. Избирательную кампанию можно действительно охарактеризовать как грязная. Но я думаю, что это все укладывается в то, что происходит в Европе, особенно в Восточной Европе. Мы видим победу или резкое усиление позиции неудобных кандидатов для западных стран. И поэтому в борьбе за проталкивание нужных кандидатов для Запада все средства хороши", - прокомментировал Максим Чирков.