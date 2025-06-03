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"Чистая вода": в Минской области возводят новые станции обезжелезивания

Программу "Чистая вода" реализуют в Минской области.

В рамках этого в Червене строят водозабор со станцией обезжелезивания. Уже обустроены артезианские скважины, сейчас прокладывают коммуникации. Станция даст возможность повысить уровень очистки питьевой воды от железа и других примесей. Новое сооружение будет обеспечивать чистой водой жителей районного центра.

Ввести объект в эксплуатацию планируют до конца 2025 года. В Минской области в нынешнем году модернизация затронет свыше десяти таких важных очистных комплексов.

Чистая водаМинская область