"Чистая вода": в Минской области возводят новые станции обезжелезивания

В рамках этого в Червене строят водозабор со станцией обезжелезивания. Уже обустроены артезианские скважины, сейчас прокладывают коммуникации. Станция даст возможность повысить уровень очистки питьевой воды от железа и других примесей. Новое сооружение будет обеспечивать чистой водой жителей районного центра.