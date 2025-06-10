Что стало первопричиной протестов в Лос-Анджелесе, рассказал Сергей Дик

7 июня в Лос-Анджелесе вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов. Полиция начала применять против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В город были направлены войска Национальной гвардии.

В ночь на вторник (10 июня) в городе продолжились протесты против миграционной политики действующих властей.

Что стало первопричиной протесов в Лос-Анджелесе, в студии "Первого информационного" рассказал аналитик Сергей Дик.

"Еще в своей предвыборной кампании Трамп сделал упор именно на миграционную политику Байдена. И он тогда обещал буквально выстроить стену на границе с Мексикой и принять срочные меры для того, чтобы прекратить незаконную миграцию. Здесь мы видим его повестку, как он это планирует выполнить сейчас", - прокомментировал аналитик.

И добавил, что Калифорния - это самый продемократический штат в Соединенных Штатах. А Лос-Анджелес - второй по численности населения город в США.

Сергей Дик считает, что рейды по проверке нелегальных мигрантов, которые стали проводить миграционные службы Соединенных Штатов, явились спусковым крючком, который привел к этому взрыву - к поджогам, незаконным действиям именно в Лос-Анджелесе.