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Что заставило Александра Пипкина уехать из Беларуси после событий 2020 года и позже вернуться домой
Александр Пипкин - ортопед-травматолог, врач высшей категории. В августе 2023 года он вернулся в Беларусь при содействии комиссии по рассмотрению обращений граждан Беларуси по вопросам совершения ими правонарушений.
В "Актуальном интервью" врач рассказал, что его заставило уехать из Беларуси после событий 2020 года.
Александр Пипкин:
"Скажем так, определенные новости. Я находился за границей и пришли сообщения, что, возможно, у государства ко мне есть какие-то претензии, которые не позволят мне осуществлять ни профессиональную деятельность, ни спокойно жить в стране. И я принял решение остаться за границей".
Это было связано со вступлением в Координационный совет. Тогда Александру определенные люди намекнули, что такое вполне возможно, так как было заведено уголовное дело по факту создания и деятельности совета.
Врач признался, что вступал в него, отправив предварительно по электронной почте свою заявку, куда и пришел ответ, что он туда зачислен, но фактически в работе Координационного совета у него не получилось принять участие.
Каково покинуть родину из-за политических бурь, а спустя время вернуться, чтобы продолжить спасать жизни. Счастлив ли Александр Пипкин, что смог вернуться в Беларусь. Как сложилась судьба врача после возвращения домой. Смог ли вновь устроиться работать. Об этом и не только смотрите в "Актуальном интервью".