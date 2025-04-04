Что заставило Александра Пипкина уехать из Беларуси после событий 2020 года и позже вернуться домой

Александр Пипкин - ортопед-травматолог, врач высшей категории. В августе 2023 года он вернулся в Беларусь при содействии комиссии по рассмотрению обращений граждан Беларуси по вопросам совершения ими правонарушений.

В "Актуальном интервью" врач рассказал, что его заставило уехать из Беларуси после событий 2020 года.

Александр Пипкин:

"Скажем так, определенные новости. Я находился за границей и пришли сообщения, что, возможно, у государства ко мне есть какие-то претензии, которые не позволят мне осуществлять ни профессиональную деятельность, ни спокойно жить в стране. И я принял решение остаться за границей".

Это было связано со вступлением в Координационный совет. Тогда Александру определенные люди намекнули, что такое вполне возможно, так как было заведено уголовное дело по факту создания и деятельности совета.

Врач признался, что вступал в него, отправив предварительно по электронной почте свою заявку, куда и пришел ответ, что он туда зачислен, но фактически в работе Координационного совета у него не получилось принять участие.