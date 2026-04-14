Что ждать от будущего премьера Венгрии - разберемся в рубрике "Полная Европа"

12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. Самые разные факторы, вызванные в том числе экономическим и медийным давлением, привели к завершению 16-летней истории правления Орбана и началу новой главы в жизни страны.

Ожидания от партии "Тиса" у всех разные. Но каждый верит, что с крахом (как говорят на Западе) "старого венгерского режима" вдруг решатся все проблемы - от ЕС до Украины.

Чего на самом деле ждать от будущего премьера Венгрии - в рубрике "Полная Европа".

Вести из Будапешта в ночь на 13 апреля стали для Евросоюза поводом для не просто радости, а для всеобщего ликования. Наверное, такого счастья там не испытывали со времен капитуляции гитлеровской Германии. Поражение Орбана на выборах было воспринято, словно панацея от всех болезней Старого Света.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии:

"Народ Венгрии высказался, и он вернул себе европейский путь. Это победа для основных свобод. Теперь наш союз сильнее, он более сплочен. Мы начнем работать с правительством как можно скорее, чтобы добиться быстрого прогресса на благо Венгрии. И сегодня, конечно, праздничный день. Поэтому я хочу вспомнить то, что я когда-то сказала перед венгерским народом. Мы одна семья, ваша история - наша история, ваше будущее - наше будущее, и мы всегда будем рядом".

В подобном ключе высказались и другие европейские лидеры. Но больше всех обрадовался польский Туск. Возможно даже больше, чем сам Мадьяр. Хотя это дело логичное. В противостоянии с Навроцким у режимного премьера появился новый козырь, ведь Орбан больше симпатизировал именно президенту Польши, а тот отвечал взаимностью.

Дональд Туск, премьер-министр польского режима:

"Прямо сейчас у меня только Венгрия в голове и радость в моем сердце, потому что для нас это было очень важно по многим причинам, начиная с польско-венгерских отношений, ситуации в Европе до наших денег, которые Орбан блокировал для Польши и для Украины. Думаю, наши отношения теперь будут абсолютно исключительными".

Встретили овациями проигрыш Орбана, конечно же, и в Киеве. Тамошний МИД сразу отменил свою рекомендацию не посещать Венгрию. А Зеленский заявил, что готов в конструктивному сотрудничеству на благо народов, и тут же пообещал уже к концу апреля запустить нефтепровод "Дружба", ранее признанный практически неремонтопригодным. Правда, после заявлений Мадьяра, что он не приветствует ускоренное вступление "незалежной" в ЕС, да и вообще не намерен представлять ее интересы, радости у украинцев как-то поубавилось. А активные пользователи соцсетей, не знающие, чем заняться пока их мужчины гниют в окопах, уже называют венгерского политика предателем и фашистом.

Поздравил с убедительной викторией Мадьяра и Президент Беларуси. Александр Лукашенко выразил надежду, что сильный голос Венгрии на международной арене будет и в дальнейшем звучать в духе прагматизма, устремленности на поддержание всеобщей безопасности и уважения ко всем народам. Белорусский лидер подчеркнул, что традиции дружбы и сотрудничества между Минском и Будапештом должны продолжаться. И не нужно говорить (а ведь некоторые так и подумали), что таким образом мы предали Орбана или Венгрию. В этом и заключается тот самый прагматизм - в первую очередь взаимовыгодные отношения, интересы народов и бизнеса. А если кто-то утверждает обратное, то вспомните хотя бы, что Будапешт не стал сопротивляться введению против нашей страны европейских санкций. Кстати, и сам будущий премьер Венгрии уже продемонстрировал взвешенный подход, по крайней мере, в отношениях с Россией.

Петер Мадьяр, председатель партии "Тиса" (Венгрия):

"Россия останется здесь, Венгрия останется здесь, и мы сделаем все возможное для диверсификации, но это не означает, что мы откажемся от поставок из России. Мы всегда будем стремиться к самым дешевым и безопасным вариантам. Мы будем закупать нефть. Но посмотрите на нефтепровод "Дружба" или то, что происходит в Тегеране. Все это ставит под угрозу энергоснабжение нашей страны. Поэтому в наших интересах, не личных, а в интересах Венгрии, максимально диверсифицировать энергоснабжение".

А еще в интересах Венгрии разблокировать замороженные Брюсселем средства в размере от 17 до 35 млрд евро, которых лишился Будапешт из-за принципиальной позиции Орбана. Видимо, окончательная сумма теперь будет зависеть от сговорчивости Мадьяра. Последний уже заявил, что намерен выполнить поставленные Еврокомиссией условия. А их, по сообщениям СМИ, аж 27.

Среди требований - разблокировать кредит Украине на 90 млрд евро, усилить антикоррупционные меры и пересмотреть ряд ранее принятых решений, нарушающих правила ЕС. Привет радужной повестке и открытым границам.

Паула Пиньо, пресс-секретарь Еврокомиссии:

"Президент Еврокомисии высказалась ясно. Мы внимательно выслушали первые слова избранного премьер-министра, и у нас есть уверенность в том, что действительно многое произойдет в плане того, что необходимо сделать, в частности, для разблокирования средств. Но, конечно, сейчас нам нужны конкретные действия. Давайте дадим избранному премьер-министру время определиться и выступить с конкретными предложениями, а затем мы сможем обсудить, как мы будем действовать дальше".

А вот что будет дальше, узнаем примерно через месяц, когда Мадьяр вступит в законные права. Сейчас же отмотаем немного назад. Конечно, говорить о причинах проигрыша Орбана - это что кулаками после драки махать. Но все же пару слов сказать стоит. Только ленивый не обратил внимание на тот факт, что приезд вице-президента США в Венгрию не только не помог вчерашнему премьеру на выборах, но, наоборот, способствовал его поражению по причине крайней непопулярности Трампа в Европе. Да и сам Орбан явно заигрался во внешнюю политику. Похоже, что за годы правления Венгрия стала для него слишком мала, а дружба с президентом США открыла новые горизонты. Правда, получается, что теперь и закрыла.

Далибор Рохак, политический аналитик (США):

"Венгрия в течение 16 лет считалась лабораторией наиболее радикальной версии формы политики, ориентированной на Трампа. Виктор Орбан обладал практически бесконтрольной властью над правительством и администрацией, сосредоточил и накопил огромную экономическую мощь, огромное влияние на средства массовой информации. Но спустя 16 лет венгерские избиратели оглянулись вокруг и просто отвергли все это".

Впрочем, заглянули люди и в карманы, а там форинтов заметно поуменьшилось. Конечно, дешевые по сравнению с другими бензин и газ - это очень хорошо, но плату за них все равно никто не отменял. Сильно втянувшись в геополитику, Орбан немного позабыл о повседневности своего избирателя. Да и Брюссель приложил руку к тому, чтобы экономическая ситуация в Венгрии заметно ухудшилась. Но правящая партия не особо стремилась ее изменить, а может уже и не могла. Эта избирательная кампания вообще почему-то строилась вокруг Украины, но выбирая между собственным животом и нелюбовью к Киеву, венгры выбрали первое.

Как заживет Венгрия при Мадьяре - предугадать невозможно. Уж слишком много факторов, способных изменить все в одночасье. Одно можно сказать: скучно не будет. И все потому, что среди представителей "Тисы" блистает не только Мадьяр. Вполне возможный будущий глава Минздрава Венгрии стал не только звездой, но и конкурентом Трампа в плане хореографии. Ролик с победным танцем Жолта Хегедюша набрал миллионные просмотры и буквально взорвал соцсети.

Конечно, песни и пляски - это здорово. Народ во все времена любил зрелища и хлеб. И теперь Мадьяру предстоит сделать так, чтобы у венгров было и того, и другого в достатке. А еще ему нужно нащупать и сохранить баланс между интересами страны и требованиями Брюсселя. У него есть четыре года, чтобы доказать венгерскому народу и самому себе, что выбор в его пользу был сделан не зря. Впрочем, о промахах нового правительства мы можем и не узнать. Поговаривают, что одним из первых шагов Мадьяра станет реструктуризация государственных медиа и принятие нового закона о СМИ. Якобы раньше с полос газет и экранов телевизоров лилась сплошная ложь. А теперь будет исключительно венгерская правда. И еще. Напоминание на будущее. Орбан, которого с такой радостью политически похоронили в Брюсселе, уходить на пенсию не намерен. Наверняка время в оппозиции он использует максимально продуктивно и проведет серьезную работу над ошибками.