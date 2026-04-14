Мадьяр готов выполнить условия Евросоюза
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил по итогам разговора с Урсулой фон дер Ляйен, что намерен выполнить поставленные Брюсселем условия разблокировки предназначенных для Будапешта средств из фондов ЕС.
При этом, какие именно решения он намерен принять, политик не уточнил. Однако СМИ утверждают, что одним из условий является снятие Венгрией вето на 90 млрд евро кредита Украине.
Как заявили в Европарламенте, обсуждение вопроса финансирования Киева и 20-го пакета антироссийских санкций ЕС будет возобновлено сразу после вступления Мадьяра в должность премьера Венгрии. Однако произойдет это не раньше, чем в мае.
Неудивительно, что Еврокомиссия отложила планы по предоставлению Киеву первых траншей из обещанного кредита на второе полугодие 2026 года. Таким образом, Украина получит европейские деньги не раньше июля. При этом ранее сообщалось, что Украине имеющихся средств в казне хватит в лучшем случае до конца весны.