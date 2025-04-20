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Что ждет оборонительные сооружения стран Балтии на границе с Беларусью и Россией, рассказал эксперт
Латвия, Литва и Эстония возводят оборонительные сооружения и новые объекты на границе с Беларусью и Россией. Польша также не стоит в стороне, занимаясь военными инфраструктурными проектами.
Что будет со всеми этими укрепсооружениями после завершения конфликта в Украине? Об этом в студии "Первого информационного" рассказал Никита Беленченко - директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ.
"Понятно, что их в ближайшее время никто не уберет. К сожалению, это противостояние не способствует миру, и оно демонизирует белорусское общество. Мы не такие, как нас пытаются выставить в европейском обществе. И то, что сейчас происходит на границе, имеет ужасающие последствия. Но вполне возможно, что в ближайшие пару лет они просто забудут про эти укрепрайоны", - прокомментировал эксперт.
По его словам, возможно, как Польша, так и другие страны будут водить туда экскурсии и просто наслаждаться жизнью. "Хотелось бы, чтобы так происходило. Но, к сожалению, воинствующая риторика может сохраняться, как и антироссийская. Это как один из элементов доказывания обществу, что повышение налогов и увеличение расходов на военные нужды нужно и необходимо в нынешних реалиях".