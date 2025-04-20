Что ждет оборонительные сооружения стран Балтии на границе с Беларусью и Россией, рассказал эксперт

Латвия, Литва и Эстония возводят оборонительные сооружения и новые объекты на границе с Беларусью и Россией. Польша также не стоит в стороне, занимаясь военными инфраструктурными проектами.

Что будет со всеми этими укрепсооружениями после завершения конфликта в Украине? Об этом в студии "Первого информационного" рассказал Никита Беленченко - директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ.

"Понятно, что их в ближайшее время никто не уберет. К сожалению, это противостояние не способствует миру, и оно демонизирует белорусское общество. Мы не такие, как нас пытаются выставить в европейском обществе. И то, что сейчас происходит на границе, имеет ужасающие последствия. Но вполне возможно, что в ближайшие пару лет они просто забудут про эти укрепрайоны", - прокомментировал эксперт.