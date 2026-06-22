Чтобы почтить память героев Великой Отечественной, в Брест прибыли делегаты из 16 государств

Туда прибыли делегаты из 16 государств, включая страны СНГ, а также дружественные республики Азии, Латинской Америки и Европы, в том числе участники второго международного форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее". Делегация Парламентского собрания Союзного государства также возложила цветы к монументу.

Во время оккупации Бреста фашисты уничтожили 40 тыс. мирных жителей. Сам город и его знаменитая крепость встретили своих освободителей 28 июля 1944 года. В город вошли войска 1-го Белорусского фронта. В 1965-м крепости было присвоено почетное звание "Крепость-герой". Это единственная в мире крепость, которая имеет такой высокий статус.