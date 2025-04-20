Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХАрмияМолодежьОбразованиеНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Чтобы помнили. Вдоль трассы М1 установят 30 баннеров с именами героев Советского Союза

герои Советского Союза80-летие освобождения Беларуси