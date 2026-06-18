Богодель: Атака на автобус с белорусскими детьми однозначно осуществлена Вооруженными силами Украины

Вчера в Брянской области России украинский беспилотник атаковал автобус, перевозивший группу белорусских детей - юных футболистов из Речицы и Гомеля, направлявшихся на оздоровительные сборы. Этот акт терроризма, унесший жизни и покалечивший мирных граждан, включая детей, вызвал резкое осуждение в Беларуси и России.

Ситуацию прокомментировал военный эксперт, заместитель начальника факультета Генштаба Военной академии Вооруженных Сил Беларуси Андрей Богодель. По его словам, атака однозначно осуществлена Вооруженными силами Украины. Характер повреждений позволяет говорить о двух основных вариантах дронов: самолетного типа или мультироторного.

Если это был беспилотник самолетного типа, он, скорее всего, действовал автономно. В нем могли быть элементы искусственного интеллекта и машинного зрения, которые "охотились" на цели по заранее заложенным образам. Среди них - бензовозы, фуры и, что особенно цинично, детский автобус. Не исключено, что в систему были внесены и белорусские номерные знаки.

"В машину были заложены определенные образы, в том числе автобус, причем детский, и белорусские номера", - подчеркнул эксперт.

В случае мультироторного дрона (с учетом расстояния около 50 км от границы) могли использоваться ретрансляторы или диверсионно-разведывательные группы. Тогда вероятность прямого управления оператором высока: человек видел автобус с надписью "Дети" и мирных пассажиров и целенаправленно наводил на него дрон.

В обоих сценариях речь идет о террористическом акте, четко направленном против гражданского объекта - обычного рейсового автобуса без военной окраски и спецзадач. Трасса соединяет Беларусь с Россией, что делает удар особенно провокационным.

Кому это было выгодно?

Эксперт отметил, что следственные группы Беларуси и России уже работают на месте и в ближайшее время установят тип дрона, точку запуска и все обстоятельства. Украина уже пытается переложить ответственность, заявляя о "русской провокации". Однако такие версии выглядят абсурдно: кому в России выгодно сеять панику среди мирного населения? Для чего? Чтобы сорвать поездки белорусов на курорты Российской Федерации или разорвать взаимоотношения с ближайшим союзником? Конечно же, нет.

"Сегодня это выгодно только украинской стороне, которая неоднократно заявляла о намерении наносить удары по белорусским объектам, - констатировал Андрей Богодель, вспоминая заявления Роберта Бровди (Мадяра), который руководит беспилотными системами, и который рассказывал про 500 целей. Мы видим: то, что они обещают, начинают делать".

ООН осудила атаку, но, по мнению эксперта, предпочла умолчать о ключевом вопросе: откуда прилетел дрон.

Напряженность на границах и учения НАТО

Параллельно с этим инцидентом ситуация на западных рубежах Союзного государства продолжает накаляться. НАТО проводит серию масштабных учений в непосредственной близости от границ Беларуси и России.

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