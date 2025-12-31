Дед Мороз встречает гостей в парке Горького в Минске

До Нового года остается чуть менее чем 10 часов. И самое время, чтобы заглянуть в сказку в центре мегаполиса. В парке Горького в Минске гостей встречает настоящий Дед Мороз.

Здесь не только исполняют желания, но и раздают в мешках новогоднее настроение. Для гостей усадьбы подготовлена праздничная программа с танцами, песнями, загадками и, конечно же, с самыми искренними пожеланиями от зимнего волшебника.

"Дорогие друзья, поздравляю жителей города с Новым годом. Желаю здоровья, счастья и главное - семейного благополучия. Мира вам, дорогие друзья. Пусть ваши мечты сбываются", - поздравил с наступающим Новым годом Дед Мороз.