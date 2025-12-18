Делегат ВНС Руммо: Мы показали, что можем производить современную медтехнику и эффективные лекарства

Рабочее утро 18 декабря сенаторы и делегаты ВНС от столицы и центрального региона начали в Минском международном выставочном центре.

Здесь стартует выставка "Моя Беларусь". Сегодня так называемый закрытый показ для участников Всебелорусского народного собрания. В рамках одной локации - все достижения суверенной страны: от продовольственной безопасности до высокотехнологичной медицины. Все максимально интерактивно: так можно проследить путь, который проделала Беларусь и мы, белорусы, за последние 30 лет.

Олег Руммо, делегат VII Всебелорусского народного собрания, член Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Мы доказали, что способны выпускать современную медицинскую технику и производить достаточно эффективные отечественные лекарства. Это очень важно. Что бы ни случилось, у нас будет чем лечить наших белорусских граждан. Отрадно и то, что молодые специалисты, от студентов до ученых, представили разработки ведущих медицинских центров. Это касается не только хирургии и трансплантологии, но и абсолютно всех направлений высокотехнологичной медицины в нашей стране".

Глеб Лапицкий, делегат VII Всебелорусского народного собрания, член Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Выставка "Моя Беларусь" нужна сегодня для того, чтобы те люди, которые еще не знают о наших достижениях, узнали. Те люди, которые поддаются влиянию всех информационных площадок, думают, что нам нечем гордиться. Здесь не надо ничего никому доказывать, а просто можно прийти и посмотреть. Сейчас огромное внимание уделяется импортозамещению - это заметно на каждой площадке. Нам действительно есть чем гордиться. Трудности лишь сплачивают нас, и мы в очередной раз доказали: когда мы едины - мы огромная сила".