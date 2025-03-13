Делягин: Американцы рассматривают Украину как место, где зарабатываются бешеные деньги

Американцы рассматривают Украину как место, где зарабатываются бешеные деньги. Таким мнением в "Актуальном интервью" поделился депутат Госдумы Федерального собрания России Михаил Делягин.

"После провального визита Зеленского к Трампу вопрос для американцев стоит очень просто - американцы рассматривают Украину как актив, как место, где зарабатываются бешеные деньги, где можно зарабатывать их дальше на человеческих органах, на полезных ископаемых, на земле и так далее. Это контролируется на сегодняшний день Англией, которая злейший враг нынешних республиканских Соединенных Штатов Америки. Задача Трампа - выдрать Украину из-под английского контроля", - считает парламентарий.

Михаил Делягин:

"Как нормальный менеджер, нормальный бизнесмен, он экономит издержки. Он хотел встретиться с руководителем и забрать его себе. У Байдена не получилось, но он решил, что у него получится. Зеленский извернулся, устроил скандал на ровном месте. Причем подписывать они должны были декларацию касательно редкоземельных металлов. Реальное соглашение Зеленский подписывать не стал, а Трампу было это известно. Поэтому Трамп не хотел с ним встречаться, но когда Макрон его буквально умолил это сделать, а Макрон человек английский, то Трамп решил, что для внутриполитической жизни продемонстрировать декларацию, а потом обвинить украинцев в том, что они ее, так сказать, нарушили, будет полезно. Зеленский не дал это".