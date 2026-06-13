День работников легкой промышленности отмечают в Беларуси

14 июня в Беларуси отмечают День работников легкой промышленности. Профессиональный праздник посвящен тем, кто создает одежду, обувь, текстиль и другие нужные нам товары.

Отрасль насчитывает более 2 тыс. предприятий, где трудятся свыше 80 тыс. человек. Большинство из них - женщины.

Сегодня товары белорусской легкой промышленности нашли своих покупателей в 70 странах мира. На экспорт идет более половины произведенной в стране продукции.

Локомотив отрасли - концерн "Беллегпром". В 2026 году предприятия уже инвестировали в модернизацию свыше 20 млн рублей. Техническое переоснащение - это не разовая акция, а непрерывная работа. Стратегическая задача - обеспечить технологический суверенитет и предложить покупателям качественную продукцию, и не только белорусским. Предприятия концерна за первый квартал нарастили внешние поставки на 50 %.