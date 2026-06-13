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День работников легкой промышленности отмечают в Беларуси
14 июня в Беларуси отмечают День работников легкой промышленности. Профессиональный праздник посвящен тем, кто создает одежду, обувь, текстиль и другие нужные нам товары.
Отрасль насчитывает более 2 тыс. предприятий, где трудятся свыше 80 тыс. человек. Большинство из них - женщины.
Сегодня товары белорусской легкой промышленности нашли своих покупателей в 70 странах мира. На экспорт идет более половины произведенной в стране продукции.
Локомотив отрасли - концерн "Беллегпром". В 2026 году предприятия уже инвестировали в модернизацию свыше 20 млн рублей. Техническое переоснащение - это не разовая акция, а непрерывная работа. Стратегическая задача - обеспечить технологический суверенитет и предложить покупателям качественную продукцию, и не только белорусским. Предприятия концерна за первый квартал нарастили внешние поставки на 50 %.
Беллегпром старается развивать экспортную карту, в том числе используя современные каналы реализации продукции, например маркетплейсы. Концерн намерен в ближайшее время занять свою нишу в онлайн-продажах. Развивается и сеть концепт-сторов "Да дому" - как в Беларуси, так и в соседней России.