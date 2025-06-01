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День защиты детей отметили в "Первом национальном доме"

Там прошел концерт с участием творческих коллективов. В рамках показа мод маленькие модели продемонстрировали стильные образы. Для гостей праздника работали интерактивные площадки. Любителям сладкого предлагали сахарную вату.

Надежда Лазаревич, первый зампредседателя Мингорисполкома:

"Действительно, у нас праздник сегодня глобальный. По всему Минску очень много площадок приурочено к этому празднику. Одна из них - это "Первый национальный". В рамках праздника сегодня в "Первом национальном "максимальные скидки на продукцию легкой промышленности. Поэтому всех приглашаем. Приходите, радуйте своих деток и себя в том числе".

Праздник стал настоящим символом заботы, радости и единения. Подобные мероприятия уже превращаются в добрую традицию.

детиМеждународный день защиты детей