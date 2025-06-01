День защиты детей отметили в "Первом национальном доме"

"Действительно, у нас праздник сегодня глобальный. По всему Минску очень много площадок приурочено к этому празднику. Одна из них - это "Первый национальный". В рамках праздника сегодня в "Первом национальном "максимальные скидки на продукцию легкой промышленности. Поэтому всех приглашаем. Приходите, радуйте своих деток и себя в том числе".