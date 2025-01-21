Денис Майданов рассказал, за что голосовал бы на выборах Президента Беларуси

Выборы Президента Беларуси - это исторический момент, который определит курс страны на ближайшее будущее. Об этом говорят и эксперты.

Но как всегда оппоненты и особенно коллективный Запад ищут любую возможность и аудиторию, чтобы внести разлад внутри страны и нарушить единство.

Нужно понимать, что всегда для западных стран белорусско-российская дружба, отношения, уверенность были вызовом. Наша стабильность - это их непокой, зона дискомфорта. Это серьезная борьба, ради которой они будут идти на разные уловки, пытаться внести деструктив. Денис Майданов, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре, заслуженный артист России

Эксперт отметил, что в Беларуси устояла идеология порядка крепкого хозяйственника. "За эфиром или внутри него я с удовольствием могу сказать слово "Батька". Это определение стоит заслужить. Это не так легко, когда каждый белорус понимает, что у него есть Батька, который не предаст, который стоит за свое государство всем сердцем и душой", - заявил Денис Майданов.