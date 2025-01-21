Денис Майданов рассказал, за что голосовал бы на выборах Президента Беларуси

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Выборы Президента Беларуси - это исторический момент, который определит курс страны на ближайшее будущее. Об этом говорят и эксперты.
Но как всегда оппоненты и особенно коллективный Запад ищут любую возможность и аудиторию, чтобы внести разлад внутри страны и нарушить единство.
Нужно понимать, что всегда для западных стран белорусско-российская дружба, отношения, уверенность были вызовом. Наша стабильность - это их непокой, зона дискомфорта. Это серьезная борьба, ради которой они будут идти на разные уловки, пытаться внести деструктив.
Эксперт отметил, что в Беларуси устояла идеология порядка крепкого хозяйственника. "За эфиром или внутри него я с удовольствием могу сказать слово "Батька". Это определение стоит заслужить. Это не так легко, когда каждый белорус понимает, что у него есть Батька, который не предаст, который стоит за свое государство всем сердцем и душой", - заявил Денис Майданов.
Он также призвал белорусов беречь и стоять за это. Зампредседателя признался, что голосовал бы сейчас за стабильность, дружбу, будущее суверенных народов на континенте. Ведь славяне - это крупнейшая цивилизация, которая должна себя отстаивать.