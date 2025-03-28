3.66 BYN
3.13 BYN
3.37 BYN
Депутаты Мингорсовета обсудили возможности производственных площадей
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21b9f4ab-7a67-4e5e-b313-3aae450969f8/conversions/84a8952e-f4d1-4f92-bfc8-40bce664a279-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21b9f4ab-7a67-4e5e-b313-3aae450969f8/conversions/84a8952e-f4d1-4f92-bfc8-40bce664a279-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21b9f4ab-7a67-4e5e-b313-3aae450969f8/conversions/84a8952e-f4d1-4f92-bfc8-40bce664a279-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21b9f4ab-7a67-4e5e-b313-3aae450969f8/conversions/84a8952e-f4d1-4f92-bfc8-40bce664a279-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byБолее 60 % техники Минского автозавода экспортируют в Россию
52025-03-28T18:55:22.000000Z00
Возможности новых производственных площадей Минского автомобильного завода оценили 28 марта депутаты Мингорсовета. Во время выездного семинара обсудили также вопросы повышения качества и расширение экспортных поставок техники. В помощь флагманам машиностроения столицы средства из инновационного фонда Мингорисполкома. Реконструкция автобусного завода и строительство новых производственных корпусов позволят увеличить мощности выпуска пассажирской техники МАЗ до 3 тыс. единиц в год.
Завод является субъектом хозяйствования города Минска и очень знаково то, что идет завершение инновационного проекта по строительству корпуса, нового корпуса автобусного завода. И этот проект финансируется из инновационного фонда города.
Гордость за нашу промышленность, за наших людей, которые работают на таких производствах, и то, что мы в очередной раз подчеркиваем те судьбоносные решения не только для промышленности, а, можно сказать, и для всего города, который принял глава государства 30 лет назад, - сохранить это производство.
Более 60 % техники Минского автозавода экспортируют в Россию. А в год МАЗ производит более 14 тыс. единиц техники.