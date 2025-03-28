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Депутаты Мингорсовета обсудили возможности производственных площадей

Возможности новых производственных площадей Минского автомобильного завода оценили 28 марта депутаты Мингорсовета. Во время выездного семинара обсудили также вопросы повышения качества и расширение экспортных поставок техники. В помощь флагманам машиностроения столицы средства из инновационного фонда Мингорисполкома. Реконструкция автобусного завода и строительство новых производственных корпусов позволят увеличить мощности выпуска пассажирской техники МАЗ до 3 тыс. единиц в год.

Завод является субъектом хозяйствования города Минска и очень знаково то, что идет завершение инновационного проекта по строительству корпуса, нового корпуса автобусного завода. И этот проект финансируется из инновационного фонда города.
Владимир Янушко, заместитель гендиректора, директор по маркетингу ОАО "МАЗ"
Гордость за нашу промышленность, за наших людей, которые работают на таких производствах, и то, что мы в очередной раз подчеркиваем те судьбоносные решения не только для промышленности, а, можно сказать, и для всего города, который принял глава государства 30 лет назад, - сохранить это производство.
Артем Цуран, председатель Минского городского совета депутатов

Более 60 % техники Минского автозавода экспортируют в Россию. А в год МАЗ производит более 14 тыс. единиц техники.

общество