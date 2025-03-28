Депутаты Мингорсовета обсудили возможности производственных площадей

Гордость за нашу промышленность, за наших людей, которые работают на таких производствах, и то, что мы в очередной раз подчеркиваем те судьбоносные решения не только для промышленности, а, можно сказать, и для всего города, который принял глава государства 30 лет назад, - сохранить это производство.

Артем Цуран, председатель Минского городского совета депутатов