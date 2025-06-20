Депутаты Палаты представителей почтили память павших в Великой Отечественной

В преддверии Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа по всей стране вспоминают тех, кто сражался за независимость. Почтили память героев и депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Они возложили цветы к братской могиле воинов Советской армии, подпольщиков и мирных жителей, уничтоженных немецко-фашистскими захватчиками.

"Тот фейковый мир, который создается вокруг нас, тот виртуальный пузырь, который надувается всеми возможными средствами, можно разорвать только правдой. И эта правда перед нами: это наши даты, наша боль, наши герои, это наша память", - отметил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Николай Бузин.