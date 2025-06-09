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Депутаты утвердили соглашение между Беларусью и Пакистаном о международном автосообщении
Депутаты во время заседания второй сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси VIII созыва приняли законопроект о ратификации соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Исламской Республики Пакистан о международном автомобильном сообщении, сообщила БЕЛТА.
Проект закона внесен в Палату представителей Советом Министров 30 апреля. Он разработан в целях выражения согласия Республики Беларусь на обязательность для нее соглашения между правительствами Беларуси и Пакистана о международном автомобильном сообщении, подписанного в Исламабаде 26 ноября 2024 года.
Соглашение направлено на регулирование оперативных и технических аспектов, связанных с осуществлением международными автомобильными перевозчиками Беларуси и Пакистана перевозки пассажиров и доставки грузов между двумя странами, а также транзитом через их территории. В частности, документ устанавливает порядок выдачи разрешений и специальных разрешений на осуществление международных автомобильных перевозок, регулирует вопросы взаимного освобождения от таможенных пошлин, налогов и других сборов.
Реализация этого международного договора будет способствовать развитию сотрудничества между Беларусью и Пакистаном в области автомобильных перевозок, а также увеличению объемов экспорта автотранспортных услуг в направлении Пакистана и сопредельных стран.