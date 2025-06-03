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Дети из ДНР побывали с экскурсией в Витебске
Прогулка на теплоходе, катание на аттракционах, посещение музея. Дети из Донецкой Народной Республики, которые находятся на отдыхе в санатории "Жемчужина" Лепельского района, 3 июня побывали на экскурсии в Витебске.
В краеведческом музее детям вручили подарки от предприятий областного центра, общественного объединения "Белая Русь" и неравнодушных жителей северного региона. Дети выступили с творческим номером о дружбе.
В рамках гуманитарного проекта "Детям - детство без войны" Витебский областной совет депутатов совместно с общественным объединением "Белая Русь" на протяжении нескольких лет оказывает помощь юным жителям ДНР и ЛНР, организует благотворительные акции и сборы, содействует оздоровлению и реабилитации детей в санаториях северного региона.