Дети из Узбекистана рассказали, почему им понравилось отдыхать в Беларуси

Беларусь и Узбекистан разделяют 4 тыс. км, но такое расстояние не стало преградой для дружбы. В 2024 году ребята из этой азиатской страны приезжали в Беларусь с целью отдыха в НДЦ "Зубренок".

Помимо отдыха, абсолютно все ребята, приезжающие в рамках гуманитарного проекта, проходят медицинское обследование и оздоровительные процедуры по назначению врача. Здесь им предоставляют все - кислородный коктейль, хвойно-жемчужные ванны, ароматерапию, аэроионотерапию, аппаратный и бесконтактный массажи.

Школьница из Узбекистана Муниса Хамидуллаева news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13cf283a-e280-42f6-830f-34479652e5e9/conversions/8fae0f31-3a94-4bd6-ba91-46721c117393-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13cf283a-e280-42f6-830f-34479652e5e9/conversions/8fae0f31-3a94-4bd6-ba91-46721c117393-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13cf283a-e280-42f6-830f-34479652e5e9/conversions/8fae0f31-3a94-4bd6-ba91-46721c117393-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13cf283a-e280-42f6-830f-34479652e5e9/conversions/8fae0f31-3a94-4bd6-ba91-46721c117393-xl-___webp_1920.webp 1920w Школьница из Узбекистана Муниса Хамидуллаева

"В Беларуси на завтрак, обед и ужин давали очень много овощей и фруктов. Я так к этому привыкла, что, вернувшись домой, теперь веду только здоровый образ жизни. Мой папа вообще меня никуда не пускал до этого, но в Беларусь отпустил. Он сказал, что это очень хорошая и чистая страна, что в Беларуси очень хороший Президент. И я так этому рада", - поделилась эмоциями Муниса Хамидуллаева.

Икбол Камилова, бабушка одной из школьниц, побывавшей в Беларуси:

"Они вырастут и потом об этом расскажут своим детям. И дружба, по моему мнению, крепче будет. Большое спасибо Беларуси и белорусскому Президенту Александру Лукашенко, что дали возможность нашим детям отдохнуть в Беларуси".

Отдых в Беларуси организован за счет принимающей стороны. Финансирование происходит из резервного фонда Президента Беларуси. А еще дети очень гордятся тем, что были лично приглашены в Беларусь Александром Лукашенко.

Для кого-то белорусский лагерь стал вообще первым в жизни. "Я ни разу в жизни не была в лагере, поэтому для меня это было что-то новое и интересное. Очень рада, что это был позитивный опыт. Из-за того, что я уже взрослая, поездка для меня была последней, но, слава богу, она была", - рассказала школьница из Узбекистана Анита Хаженасирий.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a2419bd8-5cc3-4da7-9ca8-b83be6475fa8/conversions/00d9c7d8-541e-438f-872c-3af0370888eb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a2419bd8-5cc3-4da7-9ca8-b83be6475fa8/conversions/00d9c7d8-541e-438f-872c-3af0370888eb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a2419bd8-5cc3-4da7-9ca8-b83be6475fa8/conversions/00d9c7d8-541e-438f-872c-3af0370888eb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a2419bd8-5cc3-4da7-9ca8-b83be6475fa8/conversions/00d9c7d8-541e-438f-872c-3af0370888eb-xl-___webp_1920.webp 1920w

Фархад Мамаджанов, отец мальчика, которому удалось посетить Беларусь, добавил, что он знал, куда едет его сын, знал также и о лагере. По словам Фархада, "Зубренок" - это аналог "Артека", поэтому мужчина со спокойной душой, зная Беларусь и ее людей, отпустил туда сына.

В Беларуси народ ментально похож на народ Узбекистана. Фархад Мамаджанов

Еще одна школьница из Узбекистана Беназир Абдулакимова поделилась, почему ей понравилось в Беларуси: "Мне очень понравилась погода, особенно хорошо и приятно было в лесу. Там были некоторые проблемы со связью, но это пошло только на пользу, потому что мы не привязывались к телефону. Вместо этого мы делали плакаты, обменивались подарками и проводили время на природе. Оказывается, территория "Зубренка" очень большая, и мы каждый день ходили по 25 тыс. шагов. Уставали, но от этого было приятно спать".

Беназир Абдулакимова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f197e725-ea9b-4968-807a-1c2974dd4b05/conversions/a9d594ca-2528-4116-9bcb-ff866adcd9d8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f197e725-ea9b-4968-807a-1c2974dd4b05/conversions/a9d594ca-2528-4116-9bcb-ff866adcd9d8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f197e725-ea9b-4968-807a-1c2974dd4b05/conversions/a9d594ca-2528-4116-9bcb-ff866adcd9d8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f197e725-ea9b-4968-807a-1c2974dd4b05/conversions/a9d594ca-2528-4116-9bcb-ff866adcd9d8-xl-___webp_1920.webp 1920w Беназир Абдулакимова

После таких отзывов хочется отметить только одно: Беларусь - страна счастливого детства, и это знают уже не только маленькие белорусы. По традиции, начатой в 2017 году, летом 2025-го отдыхать и оздоравливаться в НДЦ "Зубренок" приедут 314 детей из 10 стран - Узбекистана, Кыргызстана, Лаоса, Мьянмы, Алжира, Египта, Индии, Китая, Палестины и Курской области России.