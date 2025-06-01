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Дети из Узбекистана рассказали, почему им понравилось отдыхать в Беларуси
Беларусь и Узбекистан разделяют 4 тыс. км, но такое расстояние не стало преградой для дружбы. В 2024 году ребята из этой азиатской страны приезжали в Беларусь с целью отдыха в НДЦ "Зубренок".
Помимо отдыха, абсолютно все ребята, приезжающие в рамках гуманитарного проекта, проходят медицинское обследование и оздоровительные процедуры по назначению врача. Здесь им предоставляют все - кислородный коктейль, хвойно-жемчужные ванны, ароматерапию, аэроионотерапию, аппаратный и бесконтактный массажи.
"В Беларуси на завтрак, обед и ужин давали очень много овощей и фруктов. Я так к этому привыкла, что, вернувшись домой, теперь веду только здоровый образ жизни. Мой папа вообще меня никуда не пускал до этого, но в Беларусь отпустил. Он сказал, что это очень хорошая и чистая страна, что в Беларуси очень хороший Президент. И я так этому рада", - поделилась эмоциями Муниса Хамидуллаева.
Икбол Камилова, бабушка одной из школьниц, побывавшей в Беларуси:
"Они вырастут и потом об этом расскажут своим детям. И дружба, по моему мнению, крепче будет. Большое спасибо Беларуси и белорусскому Президенту Александру Лукашенко, что дали возможность нашим детям отдохнуть в Беларуси".
Отдых в Беларуси организован за счет принимающей стороны. Финансирование происходит из резервного фонда Президента Беларуси. А еще дети очень гордятся тем, что были лично приглашены в Беларусь Александром Лукашенко.
Для кого-то белорусский лагерь стал вообще первым в жизни. "Я ни разу в жизни не была в лагере, поэтому для меня это было что-то новое и интересное. Очень рада, что это был позитивный опыт. Из-за того, что я уже взрослая, поездка для меня была последней, но, слава богу, она была", - рассказала школьница из Узбекистана Анита Хаженасирий.
Фархад Мамаджанов, отец мальчика, которому удалось посетить Беларусь, добавил, что он знал, куда едет его сын, знал также и о лагере. По словам Фархада, "Зубренок" - это аналог "Артека", поэтому мужчина со спокойной душой, зная Беларусь и ее людей, отпустил туда сына.
В Беларуси народ ментально похож на народ Узбекистана.
Еще одна школьница из Узбекистана Беназир Абдулакимова поделилась, почему ей понравилось в Беларуси: "Мне очень понравилась погода, особенно хорошо и приятно было в лесу. Там были некоторые проблемы со связью, но это пошло только на пользу, потому что мы не привязывались к телефону. Вместо этого мы делали плакаты, обменивались подарками и проводили время на природе. Оказывается, территория "Зубренка" очень большая, и мы каждый день ходили по 25 тыс. шагов. Уставали, но от этого было приятно спать".
После таких отзывов хочется отметить только одно: Беларусь - страна счастливого детства, и это знают уже не только маленькие белорусы. По традиции, начатой в 2017 году, летом 2025-го отдыхать и оздоравливаться в НДЦ "Зубренок" приедут 314 детей из 10 стран - Узбекистана, Кыргызстана, Лаоса, Мьянмы, Алжира, Египта, Индии, Китая, Палестины и Курской области России.
В Беларуси готовятся принимать юных гостей на отдых и оздоровление из разных уголков планеты. Кто приедет отдыхать в страну летом в 2025 году. Что запомнилось юным зарубежным гостям в Беларуси больше всего. Об этом и не только смотрите в новой серии фильма "Не чужие: как Беларусь принимает детей со всего мира".