Директор РНПЦ детской хирургии рассказал о состоянии пострадавших от атаки БПЛА детей

Продолжаем следить за состоянием и здоровьем пострадавших от удара БПЛА в Брянской области. По поручению Президента Александра Лукашенко пациенты были доставлены в Беларусь.

Транспортировку пассажиры перенесли благополучно. Один ребенок и взрослый по-прежнему находятся в тяжелом состоянии. Сейчас ребенок подключен к аппарату ИВЛ. Напомним, что в ночь на 18 июня была проведена операция хирургами Беларуси, Москвы и Брянска.

Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии:

"Были готовы к встрече пациентов. Их транспортировали достаточно долго. 5 детей поступили к нам в центр с родителями. 4 ребенка находятся в обычном хирургическом отделении. Они имеют тяжелое состояние, однако компенсированное. Все диагностические и лечебные мероприятия, которые необходимы, сделаны и будут делаться в ближайшее время".

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

"Мы выполнили поручение главы государства. На данный момент все граждане, пострадавшие на территории Российской Федерации, доставлены в учреждения города Минска".