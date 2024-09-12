Для чего КГК Беларуси отслеживает интернет во время вступительной кампании

Задача любой приемной кампании - определить наиболее мотивированных абитуриентов, готовых учиться на совесть. В 2004 году в Беларуси ввели централизованное тестирование. Главной задачей нового формата испытаний было исключить субъективный фактор при поступлении в вузы. А с 2023 года обязательным стал и централизованный экзамен для выпускников школ по русскому, белорусскому языкам и предмету на выбор.

Задача стояла в первую очередь снизить нагрузку на выпускников. Сдается экзамен одновременно и за школьный курс, и для поступления. В итоге необходимо сдавать дополнительно только одно ЦТ. В 2024 году и тестирование, и экзамен прошли в единые сроки.

Ирина Китурко, ректор Гродненского государственного университета им. Янки Купалы:

"Задача нашего университета, как и по всей стране, - обеспечить равные условия для абитуриентов. Более того, я хочу отметить, что ребятам нужно обеспечить еще и хороший эмоциональный фон. Контроль за проведением вступительных испытаний осуществляется давно, и очень тесно мы работаем с Комитетом государственного контроля. Наша совместная работа приводит к тому, что тестирование, централизованный экзамен всегда у нас осуществляются без каких-либо замечаний, без каких-либо эксцессов".

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В нынешнем году по всей стране были организованы 144 пункта сдачи, перед началом ЦЭ была проведена масштабная подготовка, контроль за которой лег на плечи Государственной комиссии и сотрудников Комитета госконтроля.

Татьяна Слабыш, зампредседателя Комитета государственного контроля Гродненской области:

"В ходе проведения вступительных испытаний наши контролеры находятся в каждой аудитории. Обязательно мы принимаем участие при жеребьевке комиссии. Смотрим, соблюдается ли пропускной режим самих абитуриентов. И если говорить в целом об организации, то можно сказать, что значимость проведения этих мероприятий наши организаторы достаточно хорошо понимают, чего не скажешь зачастую о наших абитуриентах. И в результате по вступительной кампании этого года у нас один учащийся как раз за использование шпаргалки на одном из вступительных испытаний был удален из аудитории".

Виктор Бурло, замначальника главного управления Комитета государственного контроля Беларуси:

"Комитет государственного контроля также отслеживает сеть Интернет. Наши абитуриенты, которые на сегодняшний день достаточно шустрые, иногда пытаются принести в аудиторию телефон, отснять какой-то материал, потом разместить в сеть Интернет. Но Комитет госконтроля выявляет такие факты, имея достаточно возможностей, определяет этих абитуриентов, соответственно, результат абитуриента, даже если он будет положительным, то в любом случае аннулирован".

Цель же специалистов Комитета госконтроля в рамках контрольных мероприятий - не наказать, а скорее предупредить, ведь ошибки дорогого стоят. Любая попытка нарушить правила испытаний (а она точно не останется незамеченной) - это потеря как минимум целого учебного года. И это не только судьба людей, но и кадры, которые, как известно, решают все.

Алексей Тимошенко, начальник управления контроля бюджетно-финансовой сферы КГК Гомельской области:

"Перед каждым вступительным испытанием мы и в средствах массовой информации размещаем предупреждения не только абитуриентам, не только выпускникам, но и их родителям. На всех организационных собраниях несколько раз это повторяем, что надо прийти только с разрешенными предметами. Это ручка, паспорт и пропуск. Поэтому здесь работа больше построена на упреждение, потому что цель одна: чтобы все поступили, все остались учиться в нашей стране".