До 23 лет лишения свободы - вынесен приговор по факту подготовки к подрыву пассажирского поезда

До 23 лет лишения свободы. Вынесен приговор по делу о подготовке к подрыву поезда на участке Минск - Барановичи. Вердикт был озвучен в Минском областном суде.

На скамье подсудимых 2 фигуранта. Им вменяли в вину совершение ряда особо тяжких преступлений, в том числе против государства и общественной безопасности.

Ранее правоохранители сообщали, что в течение 2023 года обвиняемые сотрудничали с украинскими спецслужбами, собирали и предоставляли им интересующие сведения, выполняли и другие незаконные задания, которые нанесли вред нацбезопасности Беларуси.

Действия фигурантов квалифицированы как незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств, измена государству.

Михаил Ковалев, государственный обвинитель:

"Вабищевич получил задание установить взрывное устройство на железнодорожном пути участка Минск - Барановичи в районе перегона Столбцы - Городея. Ближайший по времени состав, который должен был здесь проследовать, - пассажирский поезд Брест - Минск - Полоцк, перевозивший 358 пассажиров. Правоохранители пресекли преступные действия Вабищевича".