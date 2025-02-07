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До 23 лет лишения свободы - вынесен приговор по факту подготовки к подрыву пассажирского поезда
До 23 лет лишения свободы. Вынесен приговор по делу о подготовке к подрыву поезда на участке Минск - Барановичи. Вердикт был озвучен в Минском областном суде.
На скамье подсудимых 2 фигуранта. Им вменяли в вину совершение ряда особо тяжких преступлений, в том числе против государства и общественной безопасности.
Ранее правоохранители сообщали, что в течение 2023 года обвиняемые сотрудничали с украинскими спецслужбами, собирали и предоставляли им интересующие сведения, выполняли и другие незаконные задания, которые нанесли вред нацбезопасности Беларуси.
Действия фигурантов квалифицированы как незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств, измена государству.
Михаил Ковалев, государственный обвинитель:
"Вабищевич получил задание установить взрывное устройство на железнодорожном пути участка Минск - Барановичи в районе перегона Столбцы - Городея. Ближайший по времени состав, который должен был здесь проследовать, - пассажирский поезд Брест - Минск - Полоцк, перевозивший 358 пассажиров. Правоохранители пресекли преступные действия Вабищевича".
Обвиняемым по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы. Одному на срок 23 года и 700 базовых величин, второму на срок 12 лет со штрафом 600 базовых величин (обоим с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима). Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.