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До конца марта при Палате представителей планируется сформировать Молодежный совет
Молодежный совет создадут при Палате представителей, сообщил журналистам председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Валерий Малашко, сообщает БЕЛТА.
"110 депутатских округов и, соответственно, 110 молодых людей от 18 до 31 года будут включены в Молодежный совет при Палате представителей. В общей массе это работающая молодежь", - рассказал Валерий Малашко.
По его словам, совет планируется сформировать до конца марта. "Молодые люди будут проявлять активность в тех формах, в которых работает депутат. Это приемы граждан, прямые телефонные линии, посещение трудовых коллективов, участие в общественной жизни районов, которые включены в депутатский округ. Это очень важно. Это будет как минимум настроено на то, чтобы сформировать себе достойную смену", - отметил парламентарий.