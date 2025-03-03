До конца марта при Палате представителей планируется сформировать Молодежный совет

"110 депутатских округов и, соответственно, 110 молодых людей от 18 до 31 года будут включены в Молодежный совет при Палате представителей. В общей массе это работающая молодежь", - рассказал Валерий Малашко.

По его словам, совет планируется сформировать до конца марта. "Молодые люди будут проявлять активность в тех формах, в которых работает депутат. Это приемы граждан, прямые телефонные линии, посещение трудовых коллективов, участие в общественной жизни районов, которые включены в депутатский округ. Это очень важно. Это будет как минимум настроено на то, чтобы сформировать себе достойную смену", - отметил парламентарий.