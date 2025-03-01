Жители оккупированных районов Курской области рассказывают, что до освобождения доживает лишь половина. Связано это с целенаправленным убийством гражданского населения. Выжившие свидетели зверств военных формирований Украины рассказывают о минировании колодцев, расстрелах, поджогах домов и мародерстве.

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Эвакуированная жительница села Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области Надежда Григорьевна рассказала: "Первый дом загорелся с 29 на 30 октября. И потом через время они по очереди стали поджигать дома. Кинут дрон с зажигательной смесью, все, дом уже загорелся. А затушить его нельзя, потому что если пойдем тушить, они ж нас побьют дронами".

Надежда прошла лечение в больнице после ранения. "14 декабря мы были в подвале. "Баба-яга" скинула возле подвала, осколком мне ногу разорвало", - рассказала она. Надежда очень благодарна соседу и его жене, которые спасали ее. "Аня, его жена, все пододеяльники, все простыни порвала, несмотря на то что был маленький ребенок. Очень им благодарна, - вспоминает она. - Целенаправленно потом стали бить по подвалам. Они все делали целенаправленно. Они все знали, видели. Дроны разведывательные все же видели. А потом они "бабу-ягу" запускали и били. Очень страшно".

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Эвакуированный житель Суджанского района Курской области Николай Иванович и его два односельчанина получили ранения у заминированного колодца. Николай был ранен в обе ноги. Пока их не вывезли, они лежали дома. "Я дополз на руках и на коленях до двора, где меня перевязали. За Василием поехали. Привезли его. Потом Нина Федоровна нас перевязывала с тем парнем. Из лекарств у нас был "левомеколь" и перекись водорода. И все. 7 дней нас перевязывали".

По словам жителей, в поселке оставалось человек 50, а дожили до освобождения 22.

"Кто умер, кого убили, кто где делся, не знаем", - вздохнул Николай Иванович.

Война и мир | Преступления ВСУ в Курской области | Деградация международного права Москва и Вашингтон активно возобновляют контакты, о чем свидетельствуют закрытые переговоры в Стамбуле. Каковы итоги встреч и что ожидает Украину в свете новых соглашений с Трампом? Мы также обсудим политическую ситуацию в Румынии: почему ликвидируют евроскептика Джорджеску и какие последствия это может иметь для выборов. Европейская политика меняется на глазах — как это отразится на отношениях с Россией? Кроме того, рассмотрим экономические вызовы: как санкции влияют на жизнь европейцев и что происходит с ценами на товары. Какие изменения готовит нам мир в это непростое время — в рубрике "Итоги недели". 01.03.2025 17:08

Неутешительный вывод сделал посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. По его словам, когда новая территория освобождается российскими войсками, оттуда выходят люди, они констатируют, что до освобождения дожила только половина. "Половина людей, которые остались по каким-то причинам на этой территории, погибли от непредоставления своевременной медицинской помощи, они погибли от обстрелов, от осколочных ранений, были застрелены боевиками, которые находились на этой территории. У нас есть прямые показания людей, родственников, жертв, которые стали свидетелями, были непосредственно ранены, но дожили до этого момента и могут говорить в деталях о том, что происходило, как украинские боевики действовали на этой территории. Поэтому не может это быть оставлено без внимания, это не может быть оставлено без рассмотрения и правовой оценки, - считает дипломат. - Каждый получит за совершенное. И здесь не должно быть никаких иллюзий. Вопрос во времени. Вопрос, когда закончатся военные действия, какая будет ситуация на земле, как быстро мы сможем найти этих людей, которые ответственны за совершенное преступление".

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Родион Мирошник:

"На сегодняшний день из Русского Поречного есть двое боевиков, которые соловьем поют, рассказывая подробности о том, как они стреляли в мирных, как они насиловали, как они там совершали всевозможные преступления. Они радостно сдают всех своих подельников, рассказывают в подробностях о том, как им давались приказы, насколько сильно распространялось это на все остальные подразделения".