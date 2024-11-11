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Добрый, искренний марафон "От всей души" объединяет поколения
Людям старшего поколения, как и детям, в эти дни уделяется особое внимание и забота. Акция "От всей души" объединяет поколения, дарит тепло и праздник каждому, кто молод душой.
Марафон "От всей души" - это еще и повод примерить красивое платье или подобрать галстук-бабочку. Участники рождественского бала заблаговременно продумывают образы, тем самым погружаются в зимнюю сказку. К примеру, во Фрунзенском районе Минска 9 января царило "Хорошее настроение" и волшебство в ритме танго, вальса и других любимых мотивов.
На звание самых активных и талантливых претендовали более сотни пар и коллективов. Такие танцевальные вечера - долгожданное событие года. Готовились к нему и Лариса и Михаил Даниловы. Семейная пара 45 лет вместе. В такт живут и вальсируют от всей души. И, как и многие в их возрасте, утверждают: на пенсии жизнь только начинается!
Лариса и Михаил Даниловы, участники танцевального вечера "Хорошее настроение":
"Мы очень весело живем. Принимаем участие не только в таких мероприятиях, но и в концертах. Мы принимали участие в празднике на День Независимости, День города, танцевали в парке. Мы занимаемся уже на протяжении трех лет танцами, теннисом".
Во Дворце детей и молодежи проверку на энергичность в парах с дамами элегантного возраста прошли курсанты МВД и МЧС. Под аккомпанемент концертного оркестра "Немига" вальсировали, танцевали пасодобль, полонез.
Ирина и Александр Титовы, участники рождественского бала:
"Эмоции самые прекраснейшие. Мы уже второй раз на балу, в прошлом году тоже были. Мы поем в русском народном хоре имени Никитина и выступаем на "Славянском базаре".
Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:
"Торжественные мероприятия наши старшие поколения очень любят, активно в них участвуют. И это отрадно. Сегодня еще одна возможность сказать им огромное спасибо за их активность, за их такое отношение к жизни, поучиться у них этому отношению к жизни".
Музыка Рождества охватила всю страну. Усадьба Немцевичей собрала на зимний бал дам и кавалеров из Брестского района и города над Бугом. Открыл программу праздничного вечера белый танец и романс "В лунном сиянии". Дальше танцевали вальс, польку, водили хороводы. Душевное тепло создавало особое настроение.
Владимир Тарасюк и Людмила Винокурова, участники рождественского бала:
"Тепло на душе от того, что о нас кто-то заботится, о нас кто-то помнит и кто-то думает".
Сегодня добрая акция "От всей души" пришла и в Логойский социальный пансионат "Надежный берег". Большая часть проживающих здесь - одинокие люди, и у каждого своя история. Согреть теплом сердце и душу приехали представители Белорусского союза женщин, в том числе и от Белтелерадиокомании.
Оксана Савеня, зампредседателя первичной организации БСЖ Белтелерадиокомпании:
"Это традиции, которые передаются, это поколения, которые объединяются. И от этих людей получаешь столько нежности и уважения".
Акция "От всей души" объединила белорусов в желании помочь всем, кто в этом нуждается. 9 января витебский пансионат "На Двине" посетил глава Минсельхозпрода Анатолий Линевич. В учреждении с теплотой заботятся о пожилых, людях с ограниченными возможностями. Созданы специализированные отделения, где каждому оказывают профильную помощь.
Марина Шайдо, посетитель отделения реабилитации социального пансионата "На Двине":
"Здесь очень много проводится мероприятий. Я частый посетитель отделения реабилитации. Очень приятное, радостное впечатление. Приносит какое-то удовлетворение, счастье. Все сотрудники этого пансионата вежливые, внимательные, аккуратные. С каким бы вопросом к ним не обратился - решают, помогают".
Анатолий Линевич, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
"Все это нацелено на то, чтобы не оставлять человека наедине с собой, чтобы он находился в обществе и эти условия удовлетворяли его потребности".
Такой добрый, искренний марафон символизирует связь поколений, которая в нашей стране уж точно сохраняется. Череда новогодних балов продлится до 15 января.
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