Добрый, искренний марафон "От всей души" объединяет поколения

Людям старшего поколения, как и детям, в эти дни уделяется особое внимание и забота. Акция "От всей души" объединяет поколения, дарит тепло и праздник каждому, кто молод душой.

Марафон "От всей души" - это еще и повод примерить красивое платье или подобрать галстук-бабочку. Участники рождественского бала заблаговременно продумывают образы, тем самым погружаются в зимнюю сказку. К примеру, во Фрунзенском районе Минска 9 января царило "Хорошее настроение" и волшебство в ритме танго, вальса и других любимых мотивов.

На звание самых активных и талантливых претендовали более сотни пар и коллективов. Такие танцевальные вечера - долгожданное событие года. Готовились к нему и Лариса и Михаил Даниловы. Семейная пара 45 лет вместе. В такт живут и вальсируют от всей души. И, как и многие в их возрасте, утверждают: на пенсии жизнь только начинается!

Лариса и Михаил Даниловы, участники танцевального вечера "Хорошее настроение":

"Мы очень весело живем. Принимаем участие не только в таких мероприятиях, но и в концертах. Мы принимали участие в празднике на День Независимости, День города, танцевали в парке. Мы занимаемся уже на протяжении трех лет танцами, теннисом".

Во Дворце детей и молодежи проверку на энергичность в парах с дамами элегантного возраста прошли курсанты МВД и МЧС. Под аккомпанемент концертного оркестра "Немига" вальсировали, танцевали пасодобль, полонез.

Ирина и Александр Титовы, участники рождественского бала:

"Эмоции самые прекраснейшие. Мы уже второй раз на балу, в прошлом году тоже были. Мы поем в русском народном хоре имени Никитина и выступаем на "Славянском базаре".

Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:

"Торжественные мероприятия наши старшие поколения очень любят, активно в них участвуют. И это отрадно. Сегодня еще одна возможность сказать им огромное спасибо за их активность, за их такое отношение к жизни, поучиться у них этому отношению к жизни".

Музыка Рождества охватила всю страну. Усадьба Немцевичей собрала на зимний бал дам и кавалеров из Брестского района и города над Бугом. Открыл программу праздничного вечера белый танец и романс "В лунном сиянии". Дальше танцевали вальс, польку, водили хороводы. Душевное тепло создавало особое настроение.

Владимир Тарасюк и Людмила Винокурова, участники рождественского бала:

"Тепло на душе от того, что о нас кто-то заботится, о нас кто-то помнит и кто-то думает".

Сегодня добрая акция "От всей души" пришла и в Логойский социальный пансионат "Надежный берег". Большая часть проживающих здесь - одинокие люди, и у каждого своя история. Согреть теплом сердце и душу приехали представители Белорусского союза женщин, в том числе и от Белтелерадиокомании.

Оксана Савеня, зампредседателя первичной организации БСЖ Белтелерадиокомпании:

"Это традиции, которые передаются, это поколения, которые объединяются. И от этих людей получаешь столько нежности и уважения".

Акция "От всей души" объединила белорусов в желании помочь всем, кто в этом нуждается. 9 января витебский пансионат "На Двине" посетил глава Минсельхозпрода Анатолий Линевич. В учреждении с теплотой заботятся о пожилых, людях с ограниченными возможностями. Созданы специализированные отделения, где каждому оказывают профильную помощь.

Марина Шайдо, посетитель отделения реабилитации социального пансионата "На Двине":

"Здесь очень много проводится мероприятий. Я частый посетитель отделения реабилитации. Очень приятное, радостное впечатление. Приносит какое-то удовлетворение, счастье. Все сотрудники этого пансионата вежливые, внимательные, аккуратные. С каким бы вопросом к ним не обратился - решают, помогают".

Анатолий Линевич, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Все это нацелено на то, чтобы не оставлять человека наедине с собой, чтобы он находился в обществе и эти условия удовлетворяли его потребности".